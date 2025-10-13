Rescate en Calp a dos escaladores
Los bomberos estuvieron seis horas y media ayudando a los deportistas a bajar de la montaña
El sábado 11 de octubre a las 17:00 los bomberos recibieron un aviso de que dos hombres que estaban escalando se habían quedado atrapados sin poder continuar ni retroceder en su actividad. Estaban en la ruta de escalada Magical Mystery Route, en los acantilados del Morro de Toix.
Se movilizó un helicóptero Alfa 1 para poder acceder a la zona y se rescató a uno de los escaladores, que fue trasladado al parque de San Vicente, sin heridas y en buen estado.
Rescate sin heridos
El segundo escalador se rescató sin helicóptero y lo llevaron también al parque de San Vicente, junto a su compañero, ambos en buen estado.
La operación duró un total de 6 horas y 32 minutos, desde las 17:00 que se dio el aviso hasta las 23:32 que se dio por finalizada la intervención. Los medios utilizados fueron un Helicóptero Alfa1, un grupo de rescate CPBA y un vehículo de rescate.
