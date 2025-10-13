La Vall d'Alcalà registra un seísmo de 2,0 grados

El municipio de La Vall d'Alcalà, más concretamente en Alcalà de la Jovada, en la comarca de la Marina Alta, ha registrado en la pasada madrugada del 12 de octubre un seísmo de 2,0 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha producido al noreste del término municipal a las 2:36 horas, con epicentro a 11 kilómetros de profundidad y en una zona próxima a la carretera CV-712.

Se trata del cuarto seísmo que se registra, superior a 1,5 grados de magnitud, en la comarca de la Marina Alta en lo que llevamos de año. Los anteriores tuvieron lugar en Ondara (12 de abril), en Els Poblets (1 de octubre) y en el litoral de Moraira (el 5 de octubre).