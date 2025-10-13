Xàbia cancela las clases y actividades deportivas

El CECOPAL de Xàbia se ha reunido ante la alerta naranja por lluvias y tormentas emitida por Emergencias 112 GVA y ha acordado la suspensión de la actividad escolar de tarde en el IES La Mar, la Escuela de Adultos (EPA) y el Conservatorio de Música.

Además, también ha decretado la cancelación de todas las actividades deportivas.

Recomendaciones del ayuntameinto

El Ayuntamiento de Xàbia ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución evitando desplazamientos innecesarios. También recomiendan no cruzar zonas inundadas ni barrancos, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan caer y seguir siempre indicaciones oficiales.