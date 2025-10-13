Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàbia cancela las clases y actividades deportivas

El consistorio pide extremar la precaución ante las condiciones meteorológicas

La alerta naranja ha hecho que el ayuntamiento tome esta decisión

La alerta naranja ha hecho que el ayuntamiento tome esta decisión / Natxo Frances

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Xàbia

El CECOPAL de Xàbia se ha reunido ante la alerta naranja por lluvias y tormentas emitida por Emergencias 112 GVA y ha acordado la suspensión de la actividad escolar de tarde en el IES La Mar, la Escuela de Adultos (EPA) y el Conservatorio de Música.

Además, también ha decretado la cancelación de todas las actividades deportivas.

Recomendaciones del ayuntameinto

El Ayuntamiento de Xàbia ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución evitando desplazamientos innecesarios. También recomiendan no cruzar zonas inundadas ni barrancos, retirar objetos de balcones y terrazas que puedan caer y seguir siempre indicaciones oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents