Calp oferta UNED Sénior junto con Benidorm, Xàbia y Dénia

La matrícula para los estudios universitarios en la UNED Dénia sigue abierta, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de acceder a grados, másteres y programas de posgrado en modalidad semipresencial y a distancia. Esta oferta académica permite compatibilizar la formación con otras responsabilidades, y está dirigida tanto a quienes inician su trayectoria universitaria como a quienes desean especializarse o actualizar conocimientos.

Desde Dénia se ofrece la posibilidad de estudiar 30 Grados universitarios sin nota de corte, dobles grados, grados combinados, microgrados, másteres oficiales y programas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Todo el proceso de matrícula se realiza online o de manera asistida por el personal UNED, lo que permite que cualquier persona, desde cualquier punto de la Marina, pueda formalizar su inscripción de forma sencilla y segura.

Entre las novedades de este año académico destacan dos dobles grados: Ciencia Política y Sociología, y Derecho y Trabajo Social, que amplían las posibilidades de formación multidisciplinar. Además, los microgrados permiten adquirir competencias específicas y actuales, con la ventaja de poder convalidar los créditos en estudios de grado más amplios.

Centros universitarios de la UNED / UNED

Formación universitaria accesible y flexible

La UNED Dénia, junto con sus sedes en Xàbia y Benidorm, pone a disposición del estudiantado una amplia gama de titulaciones oficiales en áreas como ciencias, ingenierías, ciencias de la salud, humanidades y artes, ciencias sociales y jurídicas, entre otras. La metodología de la UNED combina recursos digitales, tutorías presenciales y apoyo constante, lo que facilita el aprendizaje autónomo y personalizado.

Las personas interesadas pueden formalizar su matrícula a través de la página web de la UNED, donde encontrarán toda la información sobre plazos, requisitos y oferta académica. El proceso de inscripción permanecerá abierto durante las próximas semanas hasta el 22 de octubre, aunque se recomienda realizarlo cuanto antes para garantizar el acceso a tutorías y materiales desde el inicio del curso.

La UNED Sénior crece con la incorporación de Calp

Paralelamente, el programa UNED Sénior continúa consolidándose como una propuesta formativa para mayores de 55 años que desean mantenerse activas intelectual y socialmente. Este año, Calp se suma como nueva sede, ampliando la red de municipios que ofrecen cursos Sénior junto a Dénia, Xàbia y Benidorm. La programación acoge a un número importante de alumnado de toda la comarca de la Marina Alta y Baixa con inquietudes por el saber y la cultura.

UNED Sénior Dénia / Jose Iglesias

Los cursos UNED Sénior abordan temáticas como historia, arte, salud, tecnología, comunicación y desarrollo personal, sin necesidad de titulación previa. Las clases se imparten en formato presencial, con un enfoque participativo y adaptado a los intereses del alumnado.

Con esta doble apuesta por la formación universitaria y el aprendizaje a lo largo de la vida, la UNED Dénia reafirma su compromiso con una educación intergeneracional, inclusiva, cercana y de calidad.

Es más, cualquier persona pueda acceder a formación de excelencia sin necesidad de desplazarse, contando siempre con apoyo tutorial, recursos bibliográficos y orientación académica, lo que supone una oportunidad única para quienes desean dar un paso en su desarrollo personal o profesional, lo que hace posible estudiar en la universidad sin renunciar a la vida familiar, laboral o social.