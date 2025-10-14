Calp solicita a la Generalitat la reversión de una parcela educativa para destinarla a vivienda pública

El pleno de hoy, 14 de octubre, abordará la solicitud del Ayuntamiento de Calp a la Conselleria de Educación y Cultura de la reversión de un parcela de 9.365,90m2 situada en la avenida Rumanía que en su día el consistorio cedió a la Conselleria para destinarla a la construcción de un centro educativo.

En agosto de 2013 el pleno del ayuntamiento aprobó la cesión de la propiedad de la parcela de la avenida Rumanía n.º 34 en favor de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte con el fin de que se crearan instalaciones educativas en el lugar. Sin embargo, esta parcela no sé consideró adecuada por su extensión y el nuevo Instituto se proyectó en otro lugar.

En los propios condicionantes exigidos en su momento por la Conselleria de Educación, se detallaba que en caso de incumplimiento de los fines para los que se cede la parcela, se estará a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es decir por el plazo máximo de 5 años, siendo necesario para la reversión la previa solicitud del ayuntamiento. Como se ha cumplido el plazo de cinco años estipulado se requiere ahora que la solicitud de la reversión se acuerde por pleno.

Propuesta de venta y alquiler público

El equipo de gobierno pretende recuperar dicha parcela calificada como dotacional de uso público para consolidar allí un proyecto de vivienda pública. Aunque todavía está en estudio el objetivo es redactar y licitar un proyecto y que la empresa concesionaria construya y gestione las viviendas en régimen de venta o alquiler público.

En estos momentos se está licitando el Plan de Vivienda de Calp que deberá estudiar la situación habitacional con especial atención al análisis de la población y demanda residencial, del parque de viviendas del municipio, oferta y mercado de vivienda y de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial.

Además el plan debe contemplar el estudio de los recursos e instrumentos municipales -por ejemplo subvenciones, adquisición de viviendas por parte de la Administración local, etc- al servicio de las políticas de vivienda. Asimismo, el Plan propondrá un programa de actuación convenientemente calendarizado.