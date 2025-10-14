Dénia aprueba la excusión de empresa para la construcción de una escuela
La corporación municipal ha aprobado por unanimidad esta medida para la construcción de un centro público de educación escolar
El Ayuntamiento de Dénia se ha reunido hoy, 13 de octubre, en un pleno extraordinario de menos de dos minutos para decidir sobre la excusión en el procedimiento de contratación de obras de construcción del nuevo Centro de Educación Especial Raquel Payà.
Francesc Roselló, 4º teniente de alcalde y Concejal delegado en materia de Hacienda, Personal y Modernización, en su intervención, ha explicado que lo que se votaba era "la excusión de una empresa que estaba en baja temeraria".
Aprobado por unanimidad
Después de la negativa de los demás partidos a hacer valoraciones o declaraciones se ha procedido a la votación que ha resultado a favor por parte de todas las formaciones, sin ningún tipo de contrariedad.
Como portavoces han asistido el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt (PSPV-PSOE), Mario Vidal (Gent de Dénia, La Xara i Jesús Pobre), Félix Redondo (VOX), Juan Carlos Signes (PP) y Rafael Carrió (Compromís per Dénia).
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína