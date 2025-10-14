Dénia aprueba la excusión de empresa para la construcción de una escuela

El Ayuntamiento de Dénia se ha reunido hoy, 13 de octubre, en un pleno extraordinario de menos de dos minutos para decidir sobre la excusión en el procedimiento de contratación de obras de construcción del nuevo Centro de Educación Especial Raquel Payà.

Francesc Roselló, 4º teniente de alcalde y Concejal delegado en materia de Hacienda, Personal y Modernización, en su intervención, ha explicado que lo que se votaba era "la excusión de una empresa que estaba en baja temeraria".

Aprobado por unanimidad

Después de la negativa de los demás partidos a hacer valoraciones o declaraciones se ha procedido a la votación que ha resultado a favor por parte de todas las formaciones, sin ningún tipo de contrariedad.

Como portavoces han asistido el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt (PSPV-PSOE), Mario Vidal (Gent de Dénia, La Xara i Jesús Pobre), Félix Redondo (VOX), Juan Carlos Signes (PP) y Rafael Carrió (Compromís per Dénia).