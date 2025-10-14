La Marina Alta vuelve a la normalidad después de la dana Alice

La última semana ha marcado a la Comunitat Valenciana por las amplias alarmas emitidas por la AEMET y las condiciones climatológicas que han conllevado. En la Marina Alta, la alerta naranja ha estado presente en todo momento, pero la comarca ha colindado con otras de alerta roja como La Ribera o La Safor.

Nou d'octubre

La gran fiesta de la Comunitat Valenciana fue la primera en verse afectada por las lluvias, provocando toda una serie de cambios en las programaciones de los municipios como Xàbia, Dénia, La Xara, Benitatxell o El Verger.

En Xàbia se tuvo que cambiar la fecha de la entrega de premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia para el 17 de octubre a las 18:00 en el ayuntamiento de la localidad y en Dénia las horas y localizaciones de las actividades sufrieron cambios e incluso se llegó a suspender el Día de la Pilota, con un cambio de fecha del 11 de octubre al 25 de octubre.

En La Xara, debido a la alerta naranja, hubo cambios de localización en el almuerzo popular y la Paella Gigante y la partida de Pilota Valenciana que había programada se tuvo que suspender, así como los juegos tradicionales y las actuaciones del grupo de "Danses la Muntanyeta", "Muixeranga de Segària" y "Colla la Xareta".

En Benitatxell todas las actividades se trasladaron a la carpa preparada para otras actividades ya organizadas y en El Verger, al igual que en Xàbia, el gran día se trasladó al 19 de octubre.

Escuelas y otras instalaciones, cerradas

Justo el día de ayer, 13 de octubre, cuando parecía que la alerta naranja iba a pasar a amarilla, esta permaneció activa y Dénia y Xàbia decidieron tomar medidas en cuanto a la vida del pueblo.

En Xàbia se acordó la suspensión de la actividad escolar de tarde en el IES La Mar, la Escuela de Adultos (EPA), el Conservatorio de Música y la cancelación de todas las actividades deportivas.

En Dénia se cancelaron todas las actividades escolares y educativas, las actividades al aire libre y las clases de las Aulas de la Tercera Edad y talleres de Juventud.

Asimismo, se suspendió la circulación de barrancos, ramblas y volantes; del Camí de Gandía y de la Zona Alberca, por precaución. También permanecieron cerrados el Centro de Día de la Residencia Santa Llúcia, las instalaciones deportivas, el cementerio y los parques y jardines y el castillo.

A la zona del Grup San Andrés se le pidió que "por ser una zona con riesgo especial de inundabilidad", se tuviera especial precaución y no estacionaran los vehículos alrededor.

Incidentes por las lluvias

Pero una de las imágenes que más impactó fue la de la caída de dos árboles a causa de las lluvias, uno en la calle de l'Alfageba y otro en la calle Cala Blanca.

Uno de los árboles caídos en Xàbia / Ayuntamiento de Xàbia

La Policía Local se dirigió a la zona de los hechos y perimetró la zona para extremar la precaución y evitar posibles incidentes con los habitantes de la localidad o los vecinos de ambas calles. Afortunadamente, no se lamentan daños materiales ni personales.

Fin de la alerta

La AEMET confirma, a 14 de octubre, que finalizan las alertas, tanto naranja como amarilla en la comarca, así como en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia y de Alicante.