Ondara impulsa ayudas para las familias con rentas bajas
Una de las novedades destacadas de esta convocatoria es la ampliación de los límites de renta familiar para llegar a todas las familias que lo necesitan
El Ayuntamiento de Ondara ha aprobado la convocatoria de ayudas económicas familiares destinadas a personas con nivel de renta bajo, con el objetivo de facilitar el pago del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), la tasa de residuos y las actividades de las escuelas deportivas municipales. La medida, aprobada ayer, 13 de octubre, por unanimidad por la Junta de Gobierno Local, forma parte de la política municipal de apoyo a los colectivos más vulnerables.
El Alcalde de Ondara, José Ramiro, ha valorado muy positivamente la iniciativa, indicando que “estas ayudas son una muestra de la implicación de nuestro ayuntamiento con las personas. Queremos que ningún niño se quede sin hacer deporte por motivos económicos, ni que ninguna familia tenga que elegir entre pagar el IBI u otras necesidades básicas.” Una de las novedades destacadas de esta convocatoria es la ampliación de los límites de renta familiar, que se incrementa en caso de familias monoparentales, para llegar a muchas más familias que en años anteriores.
Cuantía de las ayudas
En el IBI y la tasa de residuos, por casa se dará hasta 200 euros por unidad familiar (170 euros del IBI y 30 euros por la tasa de residuos. En las escuelas deportivas se dará 50 euros por cada menor inscrito, con la posibilidad de ampliación hasta 100 euros si hay una permanencia presupuestaria.
Refuerzo del límite de renta para llegar a más familias
Una de las novedades destacadas de esta convocatoria es la ampliación de los límites de renta familiar mediante el uso de índices correctores sobre el IPREM 2024 (8.400 € anuales), que permiten adaptar los requisitos según la composición familiar.
Para las familias de 1 o 2 miembros será de hasta 25.200 euros anuales (IMPREM X3); para familias de 3 a 4 miembros de hasta 29.400 euros anuales (IMPREM X3,5) y para familias de 5 miembros o más de hasta 33.600 euros anuales (IMPREM X4).
Además, en el caso de familias monoparentales o numerosas, el índice corrector se incrementa en 0,5 puntos, permitiendo llegar hasta 37.800 € anuales en los casos de mayor necesidad.
Este refuerzo en los límites de renta tiene como finalidad “garantizar que ninguna familia quedo fuera por unos pocos euros”, según ha explicado el regidor de Hacienda, Jordi Ruiz, quien ha destacado que “esta convocatoria es una herramienta de justicia social que adapta los criterios a la realidad de las familias ondarenques”.
Presentación de solicitudes
El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días hábiles a partir de la publicación oficial en el BOP. Se podrán presentar de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente a la Oficina de Atención Ciudadana.
