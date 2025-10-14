El Rotary Club Jávea organiza una nueva edición de la marcha por la erradicación de la polio

El Rotary Club de Jávea organiza este domingo 19 de octubre una nueva edición de la Marcha por la erradicación de la polio en Xàbia, una cita obligada del calendario anual del club en el marco del día internacional de la lucha contra esta enfermedad.

La marcha parte desde el paseo Marítimo de Duanes a las 10.30 horas y llegará hasta el paseo del tenista David Ferrer en la playa del Arenal. Es una marcha reivindicativa solidaria, en la que se aporta una inscripción de 5 euros que se destinan íntegramente al programa de la Fundación Humanitaria Rotary Internacional para acabar con la polio, una enfermedad contra la que el Rotary lleva luchando desde hace varias décadas.

En esta edición el Rotary Club Jávea contará con la colaboración de la Batucam Xàbia que se encargará de amenizar la caminata de todos los participantes hasta el Paseo del Arenal. Un colectivo, al que la presidenta del Rotary Jávea, Ana Vasbinder, ha querido agradecer especialmente su implicación al “sumarse” al paseo solidario.

La lucha contra la polio sigue

El virus de la polio sigue activo en algunos países de Oriente, con pocos casos pero con una gran capacidad de difusión si se deja de vacunar. Por ello, desde el Rotary Club Jávea quieren seguir aportando un granito de arena para la campaña de Rotary Internacional para lograr la erradicación definitiva, de la mano de organismos multilaterales como la OMS, Unicef, o la Alianza para la Vacunación (GAVI), entre otras.

El miembro del Rotary Club Jávea, Luis Santos, que es coordinador del programa End Polio y Past-Gobernador, ha recordado que siguen habiendo casos de polio en países como Afganistán o Pakistán, pero que además, desde la aparición de la Covid-19 y el análisis que se realiza desde entonces a las aguas residuales de muchas ciudades, se ha detectado la presencia del virus en el territorio nacional, en ciudades como Barcelona o Sevilla, así como en otras ciudades europeas.

Por ello, Santos ha instado a “no bajar la guardia”, a seguir “manteniendo un alto índice de cobertura”, en definitiva a que todos “sigamos luchando por la erradicación de la enfermedad a nivel mundial”.

El Coordinador del programa ha recordado que desde 1979 Rotary Internacional ha financiado campañas de vacunación contra la polio de la mano de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, entre otros organismos internacionales, a los que posteriormente se sumó la Fundación Bill y Melinda Gates, así como la Alianza de las Vacunas (GAVI).

El impacto en la actualidad de la polio en Pakistán y Afganistán solo quedan 33 casos en estos países por “virus salvaje”, y es que al inocularse a los enfermos la vacuna, pueden tener efectos secundarios provocados por las condiciones anteriores de los pacientes, ya sean enfermedades crónicas o presentar niveles bajos en defensas.

Por este motivo, hace unos días, la Fundación End Polio Now y el Distrito Rotary 2203, del que forman parte los clubes rotarios de la Marina Alta, celebraron en Calpe una gala solidaria, en la que se recaudaron fondos para el programa y en el que el propio Luis Santos ofreció una pequeña charla sobre la situación de la enfermedad en el mundo, y en la que Toni Marí, cedió una escultura para una rifa solidaria.