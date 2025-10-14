Teulada refuerza la prevención de incendios forestales con trabajos sivícolas en la Urbanización Tabaira

El Ayuntamiento de Teulada ha llevado a cabo recientemente trabajos sivícolas de prevención de incendios forestales en la Urbanización Tabaira, concretamente entre las calles Cartagena y Zamora. Unas actuaciones que consisten en crear una área perimetral libre de vegetación sobre la denominada “interfaz urbano-forestal”.

En esta ocasión, las tareas ejecutadas han sido la tala y retirada de varios pies de pino carrasco secos, la poda de ramas bajas para reducir la continuidad entre el estrato arbóreo y arbustivo, así como el desbroce del matorral y hierbas existentes. Además, a medida que se han ido retirando, se ha triturado “in situ”, favoreciendo así a una gestión más sostenible.

Los trabajos, ejecutados durante el mes de septiembre y octubre de 2025, y que tienen como objetivo de reforzar la seguridad de las viviendas situadas en estas zonas forestales del municipio, se enmarcan dentro del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) de Teulada Moraira.

Más de seis mil euros de inversión

El presupuesto total destinado ha sido de 6.179,76 euros (IVA incluido), obtenidos gracias a la subvención concedida por parte de la Generalitat Valenciana con cargo al Fondo Estratégico Municipal para la prevención de incendios y gestión forestal, correspondiente a la anualidad 2025.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teulada, Pilar Vidal, ha destacado que “nuestro objetivo es minimizar el riesgo de incendios en zonas donde la masa forestal se encuentra próxima a viviendas, de tal forma que así garantizamos la seguridad de las personas y, a la vez, protegemos el entorno natural de Teulada Moraira. Esta es una actuación más de nuestro Plan Local de Prevención de Incendios Forestales”.

Así pues, con esta intervención, el Ayuntamiento de Teulada reafirma la voluntad de protección del entorno natural y la seguridad de la ciudadanía.