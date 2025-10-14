Vuelve el Mercat del Fang de Orba
El ayuntamiento anima a la gente a asistir y "disfrutar de un día lleno de puestos de cerámica, talleres y demostraciones, concursos, gastronomía y música"
El próximo domingo 19 de octubre llega a Orba la sexta edición de su Mercat del Fang. Desde las 10:00 hasta las 19:00, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diversas actividades relacionadas con la gastronomía, la cultura o la música.
Programa del día
De 10:00 a 12:00 tendrá lugar el Taller de llata con la Llata la Xopena i Llateres de Benissa; a las 11:00 se hará una demostración de torno con ollas de barro para el riego sostenible, igual que a las 11:30 con botijas a cargo de J. Pedro Mollá, para luego a las 11:30 hacer un taller de torno con As. Tarub y Obrador del Fang.
A las 12:00 se realizará un pasacalle de la Colla de Dolçaines La Xopena, a las 12:30 una demostración de socarrats "Arrelats a Orba", de la mano de R. Prats y a la 13:00 se celebrará el sexto Concurso d'Allioli con mortero con modalidad adulta e infantil.
Después de comer y del Fang-tardeo, a las 16:00, la gente podrá disfrutar de un taller de pan artesano a cargo de Le Pain Tranquille; de 16:30 a 17:30 habrá otro taller de torno con As. Tarub y Obrador del Fang, como por la mañana, y a las 17:00 actuará el grupo musical TRiOLOGY.
Todas las actividades programadas se celebrarán en la Calle Mayor.
Dónde comer en Orba ese día
Además de los bares y restaurantes de la ciudad, Cáritas establecerá un menú de 10 euros que incluirá una ración de arroz al horno, una bebida y un postre. Los tickets se podrán adquirir en Bo i Barat, en Forn Vicens y en Forn Salvador Martínez.
