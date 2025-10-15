El arte y la escultura conquistan y transforman Teulada-Moraira

El próximo sábado, 18 de octubre de 2025, Teulada-Moraira inaugurará la primera edición de ‘Teulada-Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura’, un ambicioso proyecto del Ayuntamiento de Teulada que transformará el municipio en un museo al aire libre de escultura contemporánea durante seis meses.

Un conjunto de 7 esculturas y un elenco de artistas de renombre internacional como Antonio López, Lorenzo Quinn, Coderch & Malavia o Víctor Ochoa, entre otros grandes nombres, dan forma a una propuesta escultórica que promete fascinar tanto a los amantes del arte como al público general.

La inauguración se desplegará en dos grandes escenarios. Por un lado, un itinerario escultórico al aire libre recorrerá calles, plazas y rincones emblemáticos de Teulada-Moraira, donde las obras dialogarán con el entorno en un recorrido sorprendente que invita a mirar el paisaje con otros ojos.

Por otro, el Auditori Teulada-Moraira acogerá una gran exposición interior con 64 piezas de destacados escultores contemporáneos, ofreciendo una visión actual del arte tridimensional en España.

"Una oportunidad única"

Con este proyecto, presentado por el Ayuntamiento de Teulada en FITUR 2025, Teulada-Moraira da un paso decidido hacia su consolidación como referente cultural del Mediterráneo, apostando por la belleza, la creatividad y la convivencia entre arte, cultura y escultura.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Teulada, Verónica Martínez, subraya el impacto de este proyecto en el municipio, dado que “es una oportunidad única para mostrar la riqueza cultural de Teulada-Moraira. Una iniciativa que esperamos que guste a vecinos y visitantes de todo el mundo, al tiempo que reforzamos nuestra identidad como ciudad cultural del Mediterráneo”.

Por su parte, el alcalde de Teulada-Moraira, Raúl Llobell, destaca que “queremos situar a Teulada-Moraira en el mapa cultural internacional. Este proyecto no solo embellece nuestras calles, sino que también acerca el arte a todos los vecinos y visitantes, creando un espacio de encuentro, creatividad y reflexión entorno a la cultura y escultura”. Además, ha añadido que “el itinerario estará durante seis meses, con el objetivo de abogar por la desestacionalización del municipio para que se pueda visitar también en una época del año en la que, en Teulada-Moraira, el clima es inmejorable”.