Calp celebra sus Moros y Cristianos

Los Moros y Cristianos de Calp, declaradas Fiesta de Interés Turístico Autonómico, llegan del 17 al 22 de octubre. Los desfiles, la música festera, actos religiosos y el esperado desembarco serán los protagonistas de unos días muy especiales donde "la historia y la fiesta vuelven a encontrarse".

El jueves 16 de octubre a las 20:00 se presentará el Libro de Fiestas y se realizará la Presentación Oficial de la Pregonera de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2025. A continuación, se hará un Concierto de Música Festera a cargo de la Unión Musical Calp-Ifach en la Avenida Masnou y la I Noche de Cabos de Escuadra junto a la misma unión musical y en la misma localización.

Comienzo de las fiestas

El 17 de octubre, viernes, a la 13:00 se dará inicio a la Fiesta con el Volteo de Campanas y salvas de ordenanza. A las 18:00 las bandas harán su Entrada desde la Plaza Colón hasta la Plaza del Mosquit. A las 19:30 se podrá disfrutar de un pasacalle por el casco urbano de las filaes Moras y Cristianas hasta la Plaza Mayor.

Una vez acabado el pasacalle, a las 20:00 se celebrará el Pregón de Fiestas e Izada de Estandartes en la Plaza Mayor y, al finalizar, la Ofrenda de cirios al Santíssim Crist de la Suor en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. A las 00:30, habrá otro pasacalle de todas las Filaes desde la calle Justicia hasta la Plaza Constitución y a la 1:30 se hará el Baile de la Capitanía Cristiana en la Filá Mozárabes de Ifach.

Plaza mayor de Calp en Moros y Cristianos 2024 / Ayuntamiento de Calp

El sábado 18 de octubre a las 9:30 habrá una Diana Cristiana y Mora y a las 18:30 la Entrada Cristiana y Mora "Desfile" en la Avenida Gabriel Miró. El domingo 19 de octubre comenzará con el Desembarco y Primera batalla en la Playa del Arenal-Bol a las 11:00, seguirá a las 19:00 el Desfile Infantil en la Avenida Gabriel Miró y finalizará con el Baile de la Capitanía Mora en la Filá Tuareg.

Fuego y baile por las calles

El lunes 20 de octubre a las 23:00 se celebrará el Correfocs y el martes 21 a las 20:30 se hará el Parlamento y Segunda batalla "El Miracle" en la Plaza Mayor y a las 00:00 el Baile de la Abanderada de la Asociación en la Filá Berberiscos.

El miércoles 22 de octubre se conmemorará la Misa Solemne en honor al Santíssim Crist de la Suor en la Plaza Mayor a las 12:00 y, al finalizar la misa, habrá una Mascletà en la Plaza Mayor y traslado del Cristo a la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves.

Mascletà nocturna de 2024 / Ayuntamiento de Calp

A las 19:00 habrá otra Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves y a las 20:00 se hará una Solemne Procesión en honor al Santíssim Crist de la Suor y, al finalizar, una Mascletà nocturna en la Plaza Mayor.

Fin de Fiesta

Para finalizar estos días de fiesta, el jueves 23 de octubre se celebrará una Misa de difuntos en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. La Asociación de Moros y Cristianos de Calp ha manifestado su deseo de que los visitantes a la ciudad se unan a la fiesta y compartan "buenos momentos junto a los festeros".