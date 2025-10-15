Dénia celebra “La Nit de les Ànimes” con tradición, cultura y diversión

El Ayuntamiento de Dénia, a través de las concejalías de Juventud y Cultura, ha preparado una completa programación de actividades para celebrar “La Nit de les Ànimes 2025”, con propuestas lúdicas y culturales dirigidas a público familiar, joven y adulto. Las actividades se extenderán del 25 al 31 de octubre y llenarán varios espacios de la ciudad de ambiente festivo y misterioso.

La programación empezará el 25 de octubre al Casal Joven con lo escape room El último exorcismo, organizada por el grupo de corresponsales juveniles: una actividad pensada para jóvenes de más de 14 años que requiere de inscripción previa para participar.

Los días 28, 29 y 30 de octubre, a las 19 horas, el mismo espacio acogerá el ciclo de cine de terror juvenil, con la proyección de Parpadea dos veces si estoy en peligro, Smile 2 y Abigail, recomendadas a partir de 16 años.

Programa de les Ànimes / Ayuntamiento de Dénia

El gran día de Halloween

El plato fuerte llegará el 31 de octubre con la celebración de la tradicional Nit de les Ànimes, que incluirá un recorrido urbano de terror por las calles de Sant Narcís, Nou, Desamparats, Forn d'Algarra y el carreró de la Moreria. El pasaje estará abierto de 17 a 20.30 horas para público familiar (con aforo limitado a 1.400 personas mediante pulseras) y de 22.30 a 01.00 horas para público joven y adulto.

Cartel del recorrido urbano / Ayuntamiento de Dénia

La jornada estará acompañada de una discomòvil animada en la plaza del Consejo, de 17.30 a 19.30 horas, y el photocall “Cementerio de miedo” al raconet de la Niña Margarita, abierto de 17 a 21 horas. También habrá talleres de maquillaje y pintura en la plaza del Ayuntamiento. Por último, el baile cooperativo “Thriller”, recorrerá las plazas del Consejo, Maria Hervás, Glorieta, Ayuntamiento y cruce Marqués de Campo con calle de Diana hasta la plaza del Consejo, desde las 19.30 hasta las 22 horas.

Por su parte, la Biblioteca Pública de Dénia, junto con las agencias de lectura de Jesús Pobre, La Xara y Rafael Chirbes, se sumará a la celebración con el proyecto “Asusta el miedo”, decoraciones especiales y una guía bibliográfica sobre leyendas y tradiciones valencianas del miedo.

Cuentacuentos de terror

Además, se han programado varios cuentacuentos para todos los públicos: “El tresor de l'encantada” (el 25 de octubre a las 12.30 horas en la Biblioteca de Dénia), “On estàs Quarantamaula?” (el 28 de octubre a las 17.30 horas a Jesús Pobre y a las 19.30 horas el día 31 a la Xara) y “Relatos oscuros” (29 de octubre, para adultos, en la Biblioteca Municipal). El ciclo se cerrará con “Pespuntes”, cuentacuentos para adultos, el 31 de octubre en la Biblioteca de Dénia.

El Ayuntamiento de Dénia consolida “La Nit de les Ànimes” como una cita anual de referencia que combina tradición, cultura y diversión para todas las edades, e invita a la ciudadanía a participar disfrazada y con espíritu festivo.