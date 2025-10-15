Els Magazinos celebrará la quinta edición de “Dénia ¡está como un queso!”

Por quinto año consecutivo, Els Magazinos en colaboración con Cerveza Turia organizará el domingo 26 de octubre la Feria y Mercado de Artesanos del Queso de la Comunidad Valenciana “Dénia ¡está como un queso!”, enmarcada dentro de la iniciativa Cuina de Territori y que este año contará con la participación de cuatro queserías artesanales de la provincia de Alicante y, como ya es tradición, dos queserías invitadas de fuera de nuestra región: una nacional y una internacional.

Queserías participantes en ‘Dénia ¡está como un queso!’ 2025

Quesería San Antonio (Callosa d’en Sarrià, Alicante): tres generaciones de maestros artesanos están detrás de esta quesería artesanal fundada en 1968 por María Devesa Llorens, que desde 1997 dirige el matrimonio formado por la maestra quesera Toñi Ronda Savall y Javier Ronda Sanchís.

Ahora elaboran quesos de cabra y de vaca tanto frescos como curados, incluso añejos, y para ello utilizan leche de cabra murciano-granadina de pequeños ganaderos alicantinos que sacan el rebaño de pastoreo y leche de vaca frisona que procede de la Región de Murcia.

Los quesos de cabra estarán muy presentes en el evento / BODIA.B

Acumulan más de una veintena de reconocimientos: los más recientes, el premio de Mejor Pasta prensada mezcla a su queso semicurado de vaca y cabra en la Feria del Queso Artesano de Montanejos 2025; el Gran Oro del Frankfurt International Trophy 2025 a su “Queso de cabra añejo”, que también recibió la Medalla de Oro del Concours International de Lyon 2025.

En los World Cheese Awards 2024-2025 consiguieron la Medalla de Bronce tanto en su “Queso curado de cabra” como en el “Queso curado de cabra con romero”. Y, en los mismos reconocimientos internacionales, también obtuvieron la medalla de plata en el “Queso curado rueda de vaca”.

El de Sereix (Mutxamel, Alicante): quesería familiar que nació en 2019 y que gestionan los primos Paco Ayela y María Rodríguez, que elaboran quesos con leche de cabra de su propia ganadería, de raza murciano-granadina, gestionada por su tío y padre, respectivamente, Antonio Rodríguez.

A pesar de que el proyecto solamente tiene unos años, ya atesoran una Medalla de Plata para su "Queso Joven" en los World Cheese Awards 2024-25 y una Medalla de Bronce para su queso “Brusco” en dichos reconocimientos internacionales.

En la Feria del Queso Artesano de Montanejos 2024 obtuvieron el Premio al Mejor Queso de pasta blanda de la Comunidad Valenciana por su queso “Brusco” y el Premio al Mejor Queso prensado de cabra para su “Queso de cabra madurado”.

Los Molinos (Monóvar, Alicante): quesería familiar con ganadería de cabras propia que elabora quesos artesanales desde 2020, cuando Juan Luis Gimeno, ganadero, y María Dolores Navarro, pastelera reconvertida en maestra quesera, iniciaron el proyecto.

Apuestan por quesos clásicos, como los tradicionales tierno, semicurado o curado, pero además por otros más innovadores como el Cantueso o el de Moscatel. También elaboran otros deliciosos productos lácteos como cremas de queso, requesón, yogures o cuajadas.

Alcaprone (Alcoy, Alicante): esta quesería fue creada por el afinador de quesos Joni Egea en 2020 y está enfocada en la elaboración de quesos de cabra de ganaderías ecológicas de la Región de Murcia. En el proyecto está acompañado por su socia Julia Colomina y es habitual encontrarlos en mercados de productores de cercanía como el Mercat del Riurau de Jesús Pobre o en ferias ecológicas como EcoAltea.

Las queserías participantes cuentan con grandes galardones / BODIA.B

Quesería nacional invitada

Finca La Cuadra (Casa de la Hita, Albacete): esta pequeña finca agrícola y ganadera cuenta con una cabaña de ovejas de raza manchega, que pertenece a su familia desde hace varias generaciones y con cuya leche elaboran sus quesos con el sello de la Denominación de Origen Queso Manchego.

Esta quesería tiene un triple objetivo: perpetuar una raza en peligro de extinción, mantener vivo un queso que es Patrimonio de la Humanidad y conseguir que los amantes de productos auténticos puedan seguir disfrutando de este queso tan especial y reconocido.

Como queso internacional invitado

Vendrá la estrella de Francia: el Comté 24 meses de la quesería Rivoire Jacquemin, que cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 1952. Está elaborado artesanalmente en las lecherías alpinas a base de leche cruda de vaca de la raza Montbeliarde y Simmenta. Hay quesos Comté que alcanzan hasta los 40 kilos de peso y para elaborarlos se necesitan 450 litros de leche. Este queso invitado vendrá de la mano del distribuidor y fromalier Doctor Queso Selección (Alicante).

Con esta quinta edición de la Feria y Mercado de Quesos Artesanos de la Comunidad Valenciana, Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, apuesta por la producción cercana visibilizando a los productores locales para poner en valor los productos artesanos de proximidad. Un año más, el diseñador valenciano Héctor Merienda de Estudio Merienda ha sido el encargado de crear el cartel del evento.

La cerveza Turia estará presente en todo el evento / BODIA.B

Programación

Restaurante Les Cuinetes

11:00 a 12:30 h: Mesa redonda con cata de 6 quesos, uno de cada quesería, y Cerveza Turia. Aforo limitado a 40 personas. Necesaria inscripción previa en la web de Els Magazinos (Precio: 6€)

La cata estará guiada por Joaquín Fernández, sumiller internacional, fromelier y CEO de la empresa Doctor Queso Selección, firma especializada en la distribución de quesos y productos gourmet a nivel nacional, comprometida con la promoción de la cultura gastronómica.

Su amplia trayectoria y profundo conocimiento del mundo del queso nos permitirán descubrir, de su mano, los matices y sabores que hacen de esta cata una auténtica experiencia sensorial.

Además Javier Calvo, Doctor en Historia, presentará un nuevo cuaderno de la serie “El Nostre Territori” donde nos contará la historia de “El queso, un símbolo de occidente” y todos los asistentes se llevarán un cuaderno de regalo.

Plaza Dénia es vida

12:00-14:30 h y 16:00-19:00 h: Mercado de quesos artesanos en la plaza Dénia es vida con puestos de las 6 queserías invitadas.

Calle de los Sabores

Durante todo el día: Los locales de la “Calle de los Sabores” de Els Magazinos prepararán tablas de quesos de todas las queserías participantes para poder degustar y compartir con amigos, maridados con Cerveza Turia.

Els Magazinos apuesta por la buena vida y la buena mesa en un espacio mediterráneo para compartir, que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes y que sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.