La Gossa Sorda cambia Pego por Picassent

La Gossa Sorda es un grupo de música valenciano que logró consolidarse como un grupo revolucionario en el panorama activista. Empezaron dando conciertos en 1999, cuando sus integrantes tenían apenas 19 años y sus letras en lengua valenciana revolucionaron el panorama musical.

Con 5 álbumes a sus espaldas (Vigilia, Garrotades, Saó, L'últim heretatge y La polseguera), el grupo decidió dejar de sacar música en 2016 y su discográfica decidió sacar un álbum para dejar el legado de la banda presente, Batalles i Cançons.

El retorno

No obstante, el pasado 5 de octubre lanzaron un comunicado en sus redes sociales anunciando algo que los fans no esperaban, el retorno de la Gossa Sorda, justo en un momento en el que otros grupos valencianos están anunciando su separación, como es el caso de La Fúmiga.

Además, el grupo de rock ha anunciado una mini gira por la Comunitat Valenciana (24 de abril de 2026), las Islas Baleares (2 de mayo de 2026) y Catalunya (23 de mayo de 2026), con un concierto en cada una de las comunidades autónomas. Pero lo que más ha llamado la atención es que en la Comunitat Valenciana han elegido Picassent como ciudad para su concierto, y no Pego, como se podría esperar, ya que es la ciudad de la que vienen los integrantes.

Aunque muchos fans están muy contentos con este concierto hay otros que han echado de menos que el grupo eligiera su ciudad natal para empezar esta gira y para tocar en la Comunitat Valenciana. Otros también han manifestado su opinión de que deberían haber elegido ciudades capitales, ya que en Catalunya actuarán en Cunit, mientras que en Baleares sí que actuarán en Palma de Mallorca.