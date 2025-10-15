La MACMA impulsa la mediación ciudadana con un nuevo calendario de actividades mixto y participativo

A partir del 15 de octubre se iniciará la atención del servicio comarcal de MEDIAPROP. Los martes, de 10.00 a 14.00 h, se ofrecerá este servicio de mediación (en castellano, valenciano, francés e inglés) de proximidad abierto a la ciudadanía en general y que dará cobertura en las siguientes poblaciones: Alcalalí, Beniarbeig, Benimeli, Benidoleig, Benigembla, Castell de Castells, El Ràfol d'Almúnia, Benitachell, Els Poblets, El Verger, Gata de Gorgos, L'Atzúbia, La Llosa de Camatxo, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, Llíber, Murla, Orba, Parcent, Sagra, Sanet y Negrals, Senija y Xaló.

El objetivo de esta nueva programación es acercar la mediación en todos los municipios de la comarca, ofreciendo un servicio más accesible, dinámico y próximo a la ciudadanía. Como novedad principal este año, el servicio incorpora dos modalidades complementarias: por un lado, las atenciones telemáticas, y de la otra, los webinars informativos.

Las atenciones telemáticas permitirán realizar la primera sesión o sesión informativa inicial en línea, para que cualquier persona interesada pueda recibir orientación sin necesidad de desplazarse. Los webinars informativos se realizarán el primer martes de cada mes y están abiertos a toda la ciudadanía con el objetivo de difundir la cultura de la mediación a través de ejemplos prácticos y experiencias reales.

Resolución de conflictos a través del diálogo

Además, la nueva Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en España, introduce un cambio importante en la manera de resolver muchos conflictos de carácter civil y mercantil.

A partir de ahora, antes de poder acudir a los juzgados, las personas que tengan un problema de este tipo tendrán que intentar primero uno de los llamados métodos adecuados de solución de conflictos (MASC), como por ejemplo la mediación, la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo u otras vías de diálogo.

Cartel oficial de MEDIAPROP / Mancomunitat de la Marina Alta

El objetivo de esta nueva norma es fomentar la cultura del acuerdo y del diálogo, reduciendo la carga de los tribunales y favoreciendo que las partes puedan llegar a soluciones más rápidas, económicas y satisfactorias para todas.

Entre estos métodos, la mediación ocupa un lugar destacado, puesto que permite que las personas, con la ayuda de un profesional imparcial, buscan por ellas mismas una solución pactada a su conflicto. Esto conlleva que sea más fácil llevar ese acuerdo a ninguno que si la solución la da una tercera persona, como por ejemplo un juez.

Así, con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, la ciudadanía tendrá que probar un método adecuado de solución de conflictos antes de interponer una demanda judicial, marcando un paso adelante hacia una justicia más participativa y próxima.

Además, cada martes (excepto el primero de mes) se ofrecerá asistencia presencial itinerante en los diferentes municipios de la Marina Alta, con una distribución equilibrada entre localidades próximas y más lejanas en la sede de Ondara.