Minuto de silencio por Palestina en Xàbia

Este miércoles 15 de octubre, a las 10:00 en la Plaza de la Constitución, con motivo de la huelga general por Palestina, Comisiones Obreras del País València (CCOO PV) ha decidido realizar un minuto de silencio por toda la masacre que ha sufrido la población palestina en la Franja de Gaza.

CCOO PV en Xàbia ha convocado a los empleados y empleadas públicas simpatizantes y a los miembros de Movimiento por Palestina, PSPV-PSOE y Compromís de la ciudad a un minuto de silencio por Palestina.

Convocatoria por parte de CCOO PV / CCOO PV

"Desde CCOO PV continuamos dando nuestro apoyo al pueblo palestino después de la tregua, a su reconstrucción, a la justicia y a la paz duradera", afirman.

"Una tregua no es la paz"

La Sección Sindical de CCOO PV del Ayuntamiento de Xàbia ha presentado un manifiesto dando las gracias a todas las personas que han acudido y que han estado reunidas "para mantener viva la voz de Palestina".

Reclaman que "después de meses de horror y destrucción", el alto al fuego ha llegado como un respiro que todos y todas esperaban, aunque saben "que una tregua no es la paz", ya que las ruinas continúen allí, igual que la hambruna y el miedo. "Miles de personas todavía buscan a sus seres queridos".

"Hoy nuestro silencio es por ellas, por todas las vidas rotas y para decir también que no se puede reconstruir sin justicia", reclaman. Han añadido también que la paz no será real si no hay libertad, si no se acaba el bloqueo, si no se acaba la ocupación y si el pueblo palestino no puede decidir sobre su propio futuro.

El sindicato demanda la suspensión completa y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel / CCOO PV

Por eso continúan luchando, porque cada día "el silencio impuesto es un paso atrás en la dignidad humana" y porque "la reconstrucción debe empezar por la verdad, la memoria y el respeto".

Por la vida y la dignidad

Desde Xàbia, CCOO PV se une al clamor mundial por "una paz justa y duradera". Desde el sindicato afirman levantar la voz por la vida, por la dignidad y por todos los pueblos que sufren la guerra y el olvido.

"Que el silencio de hoy sea un recuerdo para las víctimas y una promesa para no callar nunca más. Que la reconstrucción traiga justicia. Que la paz sea verdad. Que viva Palestina", han concluido.