Ondara aprueba las ayudas de transporte para estudiantes del curso 2024/2025

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ondara aprobó este lunes 13 de octubre las bases reguladoras para la concesión de ayudas individualizadas al transporte destinadas a estudiantes del municipio que han cursado estudios oficiales fuera de Ondara durante el curso 2024/2025.

Estas ayudas, dotadas con un presupuesto inicial de 5.000 euros, están dirigidas a estudiantes de bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas universitarias, enseñanzas artísticas superiores y formación de adultos (GES-1 y GES-2) que no pueden cursar sus estudios en el municipio. El importe máximo que se podrá conceder por persona será de 500 euros, y se calculará en función de criterios socioeconómicos y de distancia entre el domicilio y el centro educativo, según han anunciado hoy el alcalde, José Ramiro, y los regidores de Educación, Rosa Ana Marí, y de Juventud, Jordi Ruiz.

Como novedad destacada de esta convocatoria, los requisitos económicos para acceder a las ayudas se han adaptado a los umbrales de renta y patrimonio establecidos por el Ministerio de Educación para las Becas MEC, en la situación más ventajosa de los diferentes tramos que existen. Esta modificación responde a una petición exprés de un grupo de estudiantes ondarencs, que solicitaron una mayor coherencia entre las ayudas locales y las estatales. La Concejal de Educación, Rosa Ana Marí, ha valorado muy positivamente esta iniciativa, indicando que «hemos escuchado las demandas de nuestros jóvenes y hemos querido dar un paso adelante para facilitarlos el acceso a estas ayudas; asimilar los requisitos a los de las Becas MEC es una manera de garantizar más equidad y transparencia en el proceso, porque queremos que ningún estudiante de Ondara se quede atrás por motivos económicos.»

Para poder optar a estas ayudas, hay que estar empadronado en Ondara con una antigüedad mínima de un año, tener entre 16 y 30 años, y estar matriculado en estudios oficiales presenciales que no se ofrecen al municipio. Además, no se pueden recibir otras ayudas para la misma finalidad.

Requisitos que acuerdan el valor de las ayudas

Los umbrales de renta familiar anual varían según el número de miembros de la unidad de convivencia. Por ejemplo, para una persona sola el límite es de 14.818 euros anuales, mientras que para una familia de cuatro miembros el máximo es de 40.773 euros. A partir de aquí, los umbrales aumentan progresivamente hasta un máximo de 56.348 euros para unidades de ocho miembros. Además, se establecen límites patrimoniales: el valor catastral de los bienes urbanos (excluyendo la vivienda habitual) no puede superar los 42.900 euros, los bienes rústicos no pueden exceder los 13.130 euros, y los rendimientos netos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales no pueden superar los 1.700 euros.

En cuanto a los criterios de valoración, se tendrán en cuenta varios factores. Se valorará la situación familiar, como por ejemplo si el estudiante forma parte de una familia numerosa o monoparental, si hay miembros con discapacidad o si se trata de víctimas de violencia de género. También se puntuará la distancia entre el domicilio y el centro educativo: hasta 30 kilómetros se otorgarán 2 puntos, entre 31 y 70 kilómetros 3 puntos, y más de 70 kilómetros 5 puntos. La cuantía final de la ayuda se calculará multiplicando el valor del punto (obtenido dividiendo el presupuesto total entre la suma de puntos de todos los solicitantes admitidos) por los puntos obtenidos por cada estudiante.