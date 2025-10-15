Quince artistas internacionales reflexionan en la Casa de Cultura de Dénia
El límite entre el arte y la artesanía será el tema de debate en una muestra de pinturas y sillas intervenidas
La Casa de Cultura de Dénia acoge, del 17 al 31 de octubre, la exposición “Chair Project. Estéticas en transición: de la pintura al objeto”, un proyecto colectivo de Eklektix23 Art Society que reúne a 15 artistas internacionales en torno a un mismo reto creativo: explorar cómo se diluyen las fronteras entre arte y artesanía en el contexto contemporáneo.
La exposición plantea un diálogo entre dos lenguajes: la pintura y el objeto. Cada artista presenta obras pictóricas junto con sillas intervenidas que comparten una estética común, generando un juego visual y conceptual en el que la tradición del objeto cotidiano se funde con la experimentación artística.
Artistas de 7 países
Los artistas participantes proceden de diferentes partes del mundo, principalmente de Europa (Italia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, República Checa y Alemania), así como de Canadá. Ellos son: Agg Szyfter, Edith Rouco, FIESTADELARTE, Jazzin Mavrikis, Jeanne van Zweel, Jennifer Macho, Lidia Carrió, Lydia Jones, Marie Lettherd, Marta Fabbri, Martina Niubó, Nick Robinson, Salva Mascarell, Sue Mclaren y Sue Pettinger.
Con esta iniciativa, Eklektix23 Art Society invita al público a reflexionar sobre las nuevas formas de producción artística y la manera en que los objetos cotidianos se transforman en portadores de significado estético y cultural.
La inauguración de la muestra será el viernes 17 de octubre, a las 19 horas, con presencia de los artistas y el colectivo organizador.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína