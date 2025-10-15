Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quince artistas internacionales reflexionan en la Casa de Cultura de Dénia

El límite entre el arte y la artesanía será el tema de debate en una muestra de pinturas y sillas intervenidas

Casa de Cultura de Dénia

Casa de Cultura de Dénia / Ayuntamiento de Dénia

Redacción Levante-EMV

Dénia

La Casa de Cultura de Dénia acoge, del 17 al 31 de octubre, la exposición “Chair Project. Estéticas en transición: de la pintura al objeto”, un proyecto colectivo de Eklektix23 Art Society que reúne a 15 artistas internacionales en torno a un mismo reto creativo: explorar cómo se diluyen las fronteras entre arte y artesanía en el contexto contemporáneo.

La exposición plantea un diálogo entre dos lenguajes: la pintura y el objeto. Cada artista presenta obras pictóricas junto con sillas intervenidas que comparten una estética común, generando un juego visual y conceptual en el que la tradición del objeto cotidiano se funde con la experimentación artística.

Cartel del Chair Project

Cartel del Chair Project / Ayuntamiento de Dénia

Artistas de 7 países

Los artistas participantes proceden de diferentes partes del mundo, principalmente de Europa (Italia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, República Checa y Alemania), así como de Canadá. Ellos son: Agg Szyfter, Edith Rouco, FIESTADELARTE, Jazzin Mavrikis, Jeanne van Zweel, Jennifer Macho, Lidia Carrió, Lydia Jones, Marie Lettherd, Marta Fabbri, Martina Niubó, Nick Robinson, Salva Mascarell, Sue Mclaren y Sue Pettinger.

Con esta iniciativa, Eklektix23 Art Society invita al público a reflexionar sobre las nuevas formas de producción artística y la manera en que los objetos cotidianos se transforman en portadores de significado estético y cultural.

La inauguración de la muestra será el viernes 17 de octubre, a las 19 horas, con presencia de los artistas y el colectivo organizador.

