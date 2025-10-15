Quince artistas internacionales reflexionan en la Casa de Cultura de Dénia

La Casa de Cultura de Dénia acoge, del 17 al 31 de octubre, la exposición “Chair Project. Estéticas en transición: de la pintura al objeto”, un proyecto colectivo de Eklektix23 Art Society que reúne a 15 artistas internacionales en torno a un mismo reto creativo: explorar cómo se diluyen las fronteras entre arte y artesanía en el contexto contemporáneo.

La exposición plantea un diálogo entre dos lenguajes: la pintura y el objeto. Cada artista presenta obras pictóricas junto con sillas intervenidas que comparten una estética común, generando un juego visual y conceptual en el que la tradición del objeto cotidiano se funde con la experimentación artística.

Cartel del Chair Project / Ayuntamiento de Dénia

Artistas de 7 países

Los artistas participantes proceden de diferentes partes del mundo, principalmente de Europa (Italia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, República Checa y Alemania), así como de Canadá. Ellos son: Agg Szyfter, Edith Rouco, FIESTADELARTE, Jazzin Mavrikis, Jeanne van Zweel, Jennifer Macho, Lidia Carrió, Lydia Jones, Marie Lettherd, Marta Fabbri, Martina Niubó, Nick Robinson, Salva Mascarell, Sue Mclaren y Sue Pettinger.

Con esta iniciativa, Eklektix23 Art Society invita al público a reflexionar sobre las nuevas formas de producción artística y la manera en que los objetos cotidianos se transforman en portadores de significado estético y cultural.

La inauguración de la muestra será el viernes 17 de octubre, a las 19 horas, con presencia de los artistas y el colectivo organizador.