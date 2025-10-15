La segunda fase de los trabajos para evitar la intrusión marina en la red de saneamiento de Dénia concluye esta semana

La segunda fase de la obra de rehabilitación sin zanja en el entorno de Consolat del Mar para reducir el volumen de agua de mar que se infiltra en los colectores provocando problemas en el sistema de alcantarillado se están efectuando esta semana.

Los trabajos, llevados a cabo por la concesionaria del servicio, Aqualia, cuentan con un presupuesto de 246.824,54 euros y forman parte del fondo de reposición de redes del alcantarillado.

Comenzaron el pasado 29 de septiembre y finalizarán el viernes 17 de octubre, informa Aqualia. La ejecución se ha retrasado unos días debido a las últimas lluvias.

Obras de la segunda fase del colector Cagarritar / Ayuntamiento de Dénia

La obra consiste en la rehabilitación sin zanja de los colectores de entrada al bombeo Cagarritar I en el entorno de Consolat del Mar. Tras unos trabajos previos de limpieza e inspección de los tramos a rehabilitar, en esta segunda fase se rehabilitarán 151 metros de un colector DN 700 m. Los trabajos consisten en insertar una manga de fibra de vidrio con acabado en material plástico que se adhiere a las paredes del colector mediante la expansión con aire.

Una primera fase "satisfactoria"

Esta manga se impregna con resina epoxy y mediante un proceso de curado mediante luz ultravioleta se le da la dureza necesaria. Además, se impermeabilizarán 4 pozos de registro y se colocarán dos anillos de sellado en el interior de la tubería.

El responsable del Servicio de Alcantarillado de Aqualia, Daniel Cano, ha explicado que “tras la primera fase que se llevó a cabo antes del verano, los resultados han sido satisfactorios y las filtraciones en el colector rehabilitado se han reducido drásticamente por lo que, una vez finalicen los trabajos de rehabilitación de la segunda fase, se espera que las filtraciones en el entorno de Consolat del Mar queden controladas. No obstante, estos son los primeros trabajos ejecutados y tenemos planificadas otras actuaciones en la ciudad para seguir reduciendo las filtraciones”.