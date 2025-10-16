El Ayuntamiento de Pego acaba con la deuda de más de 1,1 millón de euros

El Ayuntamiento de Pego finiquitará la deuda del préstamo de 1.190.639,75 euros que actualmente tenía pendiente de liquidar. Lo hará tras la aprobación el pleno extraordinario de la propuesta del departamento de Hacienda para llevar a cabo una modificación de crédito destinada a la amortización anticipada de los préstamos. La propuesta ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y el grupo de la oposición del PP, mientras que los miembros de Compromís han decidido abstenerse.

Según ha explicado el concejal de Hacienda, Ricardo Sendra, para acabar con esta deuda se destinarán concretamente un total de 1.179.854,71 euros del remanente de tesorería, a los que habrá que sumar 10.785,04 euros de una partida del presupuesto de 2025.

Una deuda histórica

El ejecutivo del PSPV acaba así con una deuda histórica “y heredada” que llegó a superar, hace unos años, los 6 millones de euros. Según Sendra, “es una gran satisfacción poder acabar con esta deuda heredada y que hemos arrastrado durante años y desde que entró el partido socialista al gobierno se puso como objetivo finiquitarlo. Ese ha sido parte de nuestro compromiso por hacer las cosas bien, buscando siempre el equilibrio entre saldar la deuda y realizar inversiones en nuestro municipio”.

La propuesta de modificación de crédito también contemplaba una partida económica con la que acometer una serie de actuaciones, entre las que destacan la reparación de la acera del Passeig Cervantes, justo el tramo que se sitúa delante del edificio del Espai Veïnal, con una dotación de 75.000 euros. Otros 22.000 euros se destinarán a la mejora de alumbrado de una zona de Monte Pego; otros 25.000 euros se emplearán en la mejora de parques infantiles, otros 41.000 euros para reparar una cornisa de uno de los edificios del Espai Veïnal, y otros 25.000 euros para mejoras y gastos de luz y agua del mismo Espai Veïnal. Destacan también los 100.000 euros para financiar la Regulación de Puestos de Trabajo de la plantilla del ayuntamiento, y 70.000 euros que se destinarán a la partida de Fiestas.