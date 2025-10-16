Comercio de Gata de Gorgos presenta la campaña SÚPER ERRES
El ayuntamiento pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medioambiente a través de un álbum de cromos y una historia de superhéroes
La campaña SÚPER ERRES pretende concienciar y fomentar entre el público infantil de Gata de Gorgos, de educación primaria, actitudes y valores ambientales vinculados a Reducir, Reutilizar y Reciclar, impulsar el comercio de proximidad y la economía circular, a través de una historia en un álbum de cromos.
La historia trata de 3 superhéroes que, junto a los Comercios de Gata, nos aportarán consejos y nos plantearán retos, para combatir las malas actitudes medioambientales y el pasotismo, así como mejorar nuestro planeta, defendiendo los principios de: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.
El 30 de septiembre de 2025 se realizarán Talleres de animación infantil en el CEIP Santíssim Crist de Gata y se repartirán un álbum de cromos a completar y un sobre que contiene 5 cromos para cada alumno/a. Para completar el álbum se necesita un total de 45 cromos que los niños y niñas tendrán que conseguir comprando en los comercios adheridos a la campaña e indicados en el álbum.
Aprendizaje con premio
Los comercios adheridos a la campaña tendrán un cartel identificativo con un eco-consejo. El 31 de octubre, se realizará un sorteo de 2 patinetes:
Para conseguir uno los 2 patinetes que sorteamos, los niños tendrán que completar el álbum con los 45 cromos antes del día del sorteo, realizar al menos 4 de los 7 retos indicados en el álbum y llevar el álbum completo, antes del día 29 de octubre, al Ayuntamiento de Gata, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14:30h, donde se validará que esté completo el álbum y se le asignará un número junto a un sello en la última hoja del álbum de cromos.
Los comercios donde se pueden conseguir los premios se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Gata de Gorgos.
