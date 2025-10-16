Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio de Gata de Gorgos presenta la campaña SÚPER ERRES

El ayuntamiento pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medioambiente a través de un álbum de cromos y una historia de superhéroes

La campaña se basa en las tres erres del medioambiente: Reducir, reutilizar y reciclar

Redacción Levante-EMV

Gata de Gorgos

La campaña SÚPER ERRES pretende concienciar y fomentar entre el público infantil de Gata de Gorgos, de educación primaria, actitudes y valores ambientales vinculados a Reducir, Reutilizar y Reciclar, impulsar el comercio de proximidad y la economía circular, a través de una historia en un álbum de cromos.

La historia trata de 3 superhéroes que, junto a los Comercios de Gata, nos aportarán consejos y nos plantearán retos, para combatir las malas actitudes medioambientales y el pasotismo, así como mejorar nuestro planeta, defendiendo los principios de: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

El 30 de septiembre de 2025 se realizarán Talleres de animación infantil en el CEIP Santíssim Crist de Gata y se repartirán un álbum de cromos a completar y un sobre que contiene 5 cromos para cada alumno/a. Para completar el álbum se necesita un total de 45 cromos que los niños y niñas tendrán que conseguir comprando en los comercios adheridos a la campaña e indicados en el álbum.

Cartel oficial de la campaña

Aprendizaje con premio

Los comercios adheridos a la campaña tendrán un cartel identificativo con un eco-consejo. El 31 de octubre, se realizará un sorteo de 2 patinetes:

Para conseguir uno los 2 patinetes que sorteamos, los niños tendrán que completar el álbum con los 45 cromos antes del día del sorteo, realizar al menos 4 de los 7 retos indicados en el álbum y llevar el álbum completo, antes del día 29 de octubre, al Ayuntamiento de Gata, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14:30h, donde se validará que esté completo el álbum y se le asignará un número junto a un sello en la última hoja del álbum de cromos.

Los comercios donde se pueden conseguir los premios se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Gata de Gorgos.

TEMAS

