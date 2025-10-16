El Denia Rugby Barbarians Marina Alta debuta en liga con una clara victoria

El esperado debut en liga del Barbarians Marina Alta llegó y en esta ocasión era frente al Sant Vicent de Alicante. El partido se celebraba en el campo de rugby “Tio Luis” del Polideportivo de Dénia, bajo unas óptimas condiciones.

Los Barbarians se presentan esta temporada, con un aire renovado, con la incorporación de jugadores de la Escuela de rugby, formados desde temprana edad en Dénia y con muchas ganas de mostrar un rugby dinámico y atrevido.

Prueba de ello, fue, que desde el saque inicial, Carl se hacía con el oval y percutía ante la defensa rival, para anotar el primer ensayo, a la vez transformado por James (7-0).

Sorprendidos por este inicio, los alicantinos intentaron frenar a los dianenses, con un juego cerrado predominando las fases de delanteros, pero los Barbarians eran superiores en esta parcela y pronto supieron leer al contrario para acoplarse y darle el ritmo que esperaban al juego. En el minuto 10 llegó un nuevo ensayo, esta vez por parte de Ñaca y también transformado a palos por James (14-0).

El vendaval local no cesaba y tras otra jugada de delantera, era Javi esta vez el que anotaba otro ensayo, también transformado por James (21-0).

En el minuto 18, llegaba otro ensayo por parte de Carl, esta vez sin transformación (26-0) y en el 26 anotaba Manu en su debut con el equipo senior, tras una buena jugada de la línea de tres cuartos. James no erró esta vez y transformaba a palos (33-0).

Una segunda parte igual de buena

Antes de llegar al descanso, todavía daba tiempo para que Vicente Amezcua, otro de los debutantes, anotara su ensayo, que junto con la transformación de James, les permitía ir al descanso con una clara ventaja de 40-0.

Con un marcador así, lo difícil para la segunda mitad era el mantener la concentración de los jugadores y salir al campo sin tener en cuenta el resultado.

La charla en el vestuario pareció tener su efecto, los Barbarians aprovecharon igualmente a dar movimiento a todo su banquillo y los jugadores volvieron a salir como una tromba, sin dar opción a un valeroso rival. Tres nuevos ensayos serían anotados por Ñaca, Yovanny y Écija, siendo 2 de ellos transformados a palos por James, dejando el resultado final en 59-0, dando la victoria y el punto bonus a los locales.

El próximo sábado, los Barbarians se desplazaran a Valencia para disputar a las 17:00h frente al UER Moncada el partido de la segunda jornada.