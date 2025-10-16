El paro baja en Pedreguer alrededor de un 50% desde 2013

La cifra de paro se sitúa en Pedreguer en un 8,9% y en septiembre, acabada la temporada estival, el número total de parados y paradas llegó a cifras no solo mejores que antes de la pandemia, sino semblantes a las de 2008.

Al equipo de gobierno le preocupa la carencia de trabajo, el paro; por eso, al alcalde, Sergi Farrús, le satisface especialmente la gradual bajada del paro en Pedreguer, consciente de que se tiene que seguir trabajando y luchando para que las condiciones de esos nuevos puestos de trabajo sean más dignos y respetuosas con los derechos de trabajadores y trabajadoras y consciente también de que desde la administración municipal poco se puede hacer tanto en la creación como en al destrucción de ocupación.

Aun así, afirma que "algún grano de arena se puede aportar desde los ayuntamientos para paliar esta situación o incluso ayudar a la creación de ocupación", y por eso "desde el primer minuto en que logramos tareas de gobierno hemos estado en esa línea, creando planes de ocupación local, participando en talleres de ocupación, apoyando a la promoción económica y fomento del emprendimiento y la ocupación de calidad".

Resumen del paro en septiembre / Ayuntamiento de Pedreguer

Buena situación en el municipio y la comarca

Desde Pedreguer han colaborado económicamente en los planes puestos en marcha por la Conselleria de Economía, o potenciando y apoyando al tejido industrial del municipio, a través de la cofinanciación de los préstamos IVACE de mejora de áreas industriales o el apoyo a la primera Entidad de Gestión y Modernización de áreas industriales de la comarca, un apoyo que algo tiene que ver con una fecha curiosa: en no depender tanto del turismo, Pedreguer es de los pocos municipios que, una vez acabada la temporada turística, ve disminuir el número de personas paradas.

Hasta el 2011, con el PP en el gobierno valenciano y en el municipio, el paro subió en 453 personas, un 183,4%. Con el PSPV en el ayuntamiento desde 2011 ha bajado en 272 personas, un 39,9%, porcentaje que sube al 49,48% si consideramos la situación desde 2013, con 808 personas paradas. Pedreguer cerró el mes de septiembre de 2025 con 13 personas paradas menos que el mes anterior; un total de 409, 57 menos que hace un año, una bajada del 12,23%, que sitúa la tasa del paro en el municipio en el 8,9%, mucho mejor que la situación de pre-pandemia y muy cerca de las cifras de 2008, justo antes de la crisis.