Primeras denuncias con la nueva campaña de la Policía de Dénia

El pasado 11 de octubre, la Policía Local de Dénia, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se sumó a la Campaña Especial sobre Distracciones al Volante, con el objetivo de concienciar y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Su lema es "Apaga el mòbil, encén l'atenció", y está dedicada a evitar que los usuarios continúen cayendo en distracciones que pueden causar accidentes de tráfico graves, especialmente el uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos.

Cartel oficial de la campaña / Policía Local de Dénia

Resultados de la campaña

Además del uso del teléfono, la Policía Local también ha tenido en cuenta otras infracciones al volante y han controlado un total de 95 vehículos.

Los resultados han concluido con 14 denuncias por conducir utilizando el teléfono móvil, 2 denuncias por conducir un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) utilizando auriculares, 1 denuncia por no utilizar casco en un VMP, 3 denuncias por ITV caducada, 5 denuncias por circular sin cinturón de seguridad, 2 delitos por conducir careciendo de permiso y 1 delito de falsedad documental.

La policía recuerda que las distracciones al volante multiplican por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, equiparándose a conducir bajo los efectos del alcohol, y que en caso de emergencia hay que llamar al 112 o al número de la Policía Local, 092.