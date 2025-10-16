Teulada destina más de 600.000 euros en un sistema de cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Teulada ha iniciado las obras para la implantación de un sistema de cámaras de videovigilancia del tráfico rodado en Teulada Moraira. Una actuación que permitirá reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control y la gestión del tráfico en todo el municipio.

Este sistema, que cumple otra de las demandas históricas de los vecinos de Teulada Moraira, mejorará la seguridad, optimizará la gestión del tráfico rodado y reforzará la protección de las infraestructuras municipales y del transporte interurbano. Además, contempla la conexión a una red centralizada de control que estará ubicada en las dependencias de la Policía Local de Teulada Moraira.

Más de 600.000 euros de inversión

El importe total de la adjudicación asciende a 609.823,12 euros, importe que permite dotar a Teulada Moraira de un sistema moderno y eficiente de vigilancia mediante cámaras distribuidas estratégicamente por diferentes puntos del municipio. Este proyecto cuenta con una subvención de 225.633,92 euros procedente del Plan +Cerca 2023 de la Diputación de Alicante, dentro de la línea de ayudas destinadas a infraestructuras y asistencia a municipios.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha destacado que “con esta nueva implantación del sistema de videovigilancia del tráfico rodado se refuerza nuestra apuesta por velar por la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, así como por la vigilancia de nuestro municipio”.

Además, ha añadido que “gracias a esta subvención concedida por parte de la Diputación de Alicante, reforzamos la colaboración entre administraciones públicas para seguir avanzando en la modernización de nuestros servicios y en la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de Teulada Moraira”.

Así pues, con esta actuación, el Ayuntamiento de Teulada reafirma su postura por la seguridad y la innovación tecnológica, dotando al municipio de herramientas que permitirán una gestión más eficaz y un entorno más seguro para todos.