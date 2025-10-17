Calp se prepara para vivir sus Moros y Cristianos

Del 17 al 22 de octubre, Calp volverá a transformarse en un escenario de música, pólvora y color con la celebración de sus fiestas de Moros y Cristianos 2025 en honor al Santíssim Crist de la Suor, una cita que combina tradición, historia y devoción. Declaradas de Interés Turístico Autonómico, las fiestas calpinas son uno de los momentos más esperados del calendario local y este año llegan con una importante novedad: la I Noche de Cabos de Escuadra, un nuevo acto que promete convertirse en una de las imágenes más emblemáticas de esta edición.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Calp nacieron en 1976 gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos que quiso rendir homenaje al patrón del municipio y, al mismo tiempo, recordar el ataque berberisco de 1744 que marcó la historia de la villa. Casi cinco décadas después, aquel impulso vecinal se ha consolidado en una de las celebraciones más queridas y participativas de la Marina Alta.

Hoy, la Asociación de Moros y Cristianos de Calp, bajo la presidencia de Rocío Pastor, coordina el trabajo de las once filaes que mantienen viva esta tradición. Cada una aporta su estilo, su música y su espíritu festero a un conjunto que se distingue por la hermandad y el respeto a las raíces.

Durante una semana, el municipio se llena de desfiles, batallas, pasacalles, conciertos y actos religiosos que atraen tanto a vecinos como a visitantes. Las fiestas no solo recuerdan los episodios históricos de la conquista y la reconquista, sino que también son un reflejo del carácter acogedor y alegre de los calpinos.

Imágenes de los diferentes cargos festeros 2025. / INFORMACIÓN

La gran novedad: la Noche de Cabos de Escuadra

El pistoletazo de salida llegará el jueves 16 de octubre, con la presentación del Libro de Fiestas y de la pregonera 2025 en el Auditorio de la Casa de Cultura. A continuación, tendrá lugar una de las grandes novedades de este año: la I Noche de Cabos de Escuadra, un acto participativo organizado junto a la Unión Musical Calp-Ifach.

Durante la noche, las escuadras formarán un gran rectángulo en la Avenida Masnou mientras la banda interpreta una marcha mora, una cristiana y un pasodoble. Cualquier festero, sin importar edad ni filà, podrá sumarse portando un arma u objeto representativo.

Con este nuevo acto, Calp refuerza el carácter comunitario de sus fiestas, dando protagonismo a todos los festeros desde el primer día y ofreciendo un espectáculo visual y sonoro que promete quedarse en la memoria colectiva.

Una semana de historia, música y devoción

El viernes 17 comenzarán los actos oficiales con el volteo de campanas y las salvas de ordenanza, seguidos por la Entrada de Bandas y el Pregón de Fiestas en la Plaza Mayor. La jornada culminará con la Ofrenda de cirios al Santíssim Crist de la Suor y el tradicional baile de la Capitanía Cristiana.

El sábado 18 será día de desfile: la Entrada Cristiana y Mora llenará la Avenida Gabriel Miró de trajes, boatos y pasodobles. Cada filà mostrará su identidad entre vítores y aplausos en uno de los momentos más vistosos del calendario festero. El domingo 19 se celebrará el Desembarc en la playa del Arenal-Bol, una representación histórica del ataque berberisco que revive los orígenes de la fiesta. Ese mismo día, los más pequeños tomarán el relevo en el Desfile Infantil, muestra del relevo generacional que garantiza el futuro de esta tradición.

El martes 21 llegará uno de los actos más emotivos: El Miracle, una representación teatralizada de la reconquista cristiana que tendrá lugar en la Plaza Mayor, seguida del baile de la Abanderada de la Asociación. El cierre de las fiestas será el miércoles 22 de octubre, día grande en honor al patrón. La Misa Solemne, la Procesión y la mascletà nocturna pondrán el broche final a una semana intensa en la que fe y fiesta caminan de la mano.

Motor social y turístico

Los Moros y Cristianos de Calp son mucho más que una cita festiva: representan un importante motor económico y social para la localidad. Cada año, la ocupación hotelera se dispara, los restaurantes se llenan y las calles se convierten en un atractivo turístico que proyecta la imagen de un municipio dinámico y hospitalario.

Una cita que une pasado y presente

A punto de cumplir medio siglo, los Moros y Cristianos de Calp siguen siendo un símbolo de identidad. Su fuerza reside en la unión de las filaes, en la pasión de los festeros y en la emoción que despierta entre quienes cada octubre llenan las calles para disfrutar de un espectáculo único.

«Nuestras fiestas cumplen un papel esencial como dinamizador cultural»

Ana Sala, alcaldesa de Calp

Ana Sala, alcaldesa de Calp. / INFORMACIÓN

¿Cómo describiría la evolución de estas fiestas desde su nacimiento en 1976 y qué papel cree que han tenido en la construcción de la identidad cultural del municipio?

La fiesta de Moros y Cristianos de Calp está muy consolidada, ya que aúna la vertiente festiva con la religiosa. En esos casi 50 años de historia, en los que Calp ha cambiado tanto, nuestras fiestas han cumplido un papel esencial como dinamizador cultural. No podemos olvidar el significado de nuestras fiestas de Moros y Cristianos como rememoración de unos hechos que forman parte de nuestra historia, como un modo de unir nuestro pasado y nuestro presente.

Este año se estrena la I Noche de Cabos de Escuadra. ¿Cómo surgió esta idea y qué espera fomentar el Ayuntamiento con este acto?

En todas las juntas directivas, las presidencias se estrenan con un acto distinto e innovador que lo que trata es de enriquecer la fiesta con el objetivo de llenar un programa de fiestas, que este año, por la circunstancia de que la festividad del Patrón cae miércoles, van a ser más largas de lo habitual. Este año, con la Noche de Cabos, se ha decidido que de manera informal, al son de las marchas moras, cristianas y pasodoble, quien quiera pueda participar en este acto para calentar motores. Con la presentación del libro y el concierto de música festera se da el pistoletazo de salida al inicio de las fiestas, además con un plus como es esa noche de encuentros de cabos de escuadras que permitirá iniciar la convivencia festera.

¿Qué impacto tienen los Moros y Cristianos en la economía local y cómo contribuyen al posicionamiento turístico de Calp más allá del verano?

Nuestras fiestas son un emblema durante un mes rico en fiestas y celebraciones con el 9 de octubre y la oktoberfesters. Hemos celebrado la Hispanidad y ahora rematamos el mes con los Moros y Cristianos. Unas fiestas emblemáticas, símbolo de acogida y convivencia y símbolo turístico porque es un mes en el que tenemos una población de residentes y turistas internacionales que hace coincidir sus vacaciones con el fin de semana de nuestras fiestas para participar en todos los actos. En octubre, concretamente ese fin de semana, rozaremos el 100% de ocupación turística. Hay gente que viene a pasar el fin de semana y otros ya llevan aquí una temporada. Para nosotros es importante la declaración de Interés Turístico Autonómico pero vamos más allá porque ya estamos trabajando en la declaración de Interés Turístico Nacional. Los festeros, con estos 50 años de historia, se han ganado ese reconocimiento y vamos a trabajar por conseguirlo.

Uno de los grandes atractivos es el Desembarc, que revive el ataque berberisco de 1744. ¿Qué importancia tiene mantener viva esta parte de la historia para las nuevas generaciones de calpinos?

Nuestras fiestas no se conciben sin todos y cada uno de sus actos que de manera aislada constituyen un elemento fundamental de las fiestas pero que sumándolo el conjunto es fascinante. El Miracle, que es lo que nos distingue de manera especial, es un acto tan representativo de la segunda batalla, una representación teatralizada única y exclusiva. Y el desembarco es otro elemento característico, el más admirado por los turistas, una representación de la primera batalla que los festeros reviven con mucha ilusión, un acto precioso.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado la colaboración entre las filaes y la Asociación de Moros y Cristianos. ¿Qué medidas o apoyos concretos se han puesto en marcha para garantizar la continuidad y el crecimiento de la fiesta?

El Ayuntamiento de Calp no ha dejado nunca de colaborar con la Asociación de Moros y Cristianos, y con ello con las filaes. Con una subvención nominativa, que se ha incrementado en los últimos cinco años coincidiendo con el aniversario del Miracle, se aumentó en 2020 de 85.000€ a 100.000€. El último año la subvención se ha incrementado en 15.000 euros más, y para el año que viene, que se cumplen 50 años de fiesta, el Ayuntamiento tendrá un partida específica para conmemorar esta efeméride. Pero además cedemos espacios públicos, colaboramos con la logística, con el montaje del castillo, la promoción de la fiesta, con todo lo que podemos.

«No entendemos las fiestas sin los actos históricos, religiosos y festivos»

Mariola Mulet, concejal de Fiestas de Calp

Mariola Mulet, concejal de Fiestas. / INFORMACIÓN

Desde la Concejalía de Fiestas se trabaja durante todo el año para que los Moros y Cristianos sigan creciendo. ¿En qué aspectos concretos se ha volcado el departamento este 2025 para mejorar la organización, la participación y la experiencia tanto de los festeros como del público?

El departamento siempre está a disposición ayudando a organizar, pero quien realmente hace el trabajo mayor es la Asociación de Moros y Cristianos. La concejalía digamos que acompaña, revisa y está ahí por cualquier imprevisto que pueda surgir, como es normal en fiestas de esta magnitud siempre surgen cosas, y para eso estamos, para ayudarnos en todo momento. Se trata del segundo año con el cambio de directiva, y conseguimos trabajar conjuntamente, mano a mano, para que todo fluya de la mejor manera. Tenemos una alta participación, y esperamos que se sigan sumando nuevos festeros, invitando a todo el público y ofreciendo actividades a los colegios para que conozcan más y mejor las fiestas, nuestra cultura y tradiciones.

La programación de los Moros y Cristianos combina actos históricos, religiosos y festivos. ¿Cómo se consigue mantener ese equilibrio entre tradición y renovación año tras año?

No entendemos las fiestas en sí sin alguno de estos componentes, pensamos que forman una combinación perfecta. La tradición debe estar presente siempre, y la renovación, aunque a veces cuesta, si se hace con respeto no tiene por qué haber ningún desequilibrio.

La organización de unas fiestas de este nivel requiere una gran coordinación entre Ayuntamiento, Asociación y filaes. ¿Cuáles han sido los principales retos logísticos y humanos de esta edición?

La coordinación entre las «tres» partes considero que es muy buena, sobre todo porque hay una buena comunicación, y siempre llegamos a puntos de entendimiento si hay o no desacuerdos. Es normal cuando hay un gran conjunto de personas, al final es muy superior el sentimiento que nos une.

Los Moros y Cristianos atraen a miles de visitantes y generan una notable repercusión mediática. ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde la Concejalía para reforzar la proyección turística y cultural de las fiestas dentro y fuera de Calp?

Desde la concejalía de Turismo y la de Fiestas se está trabajando también mucho para conseguir la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El año que viene cumplimos 50 años de historia de las fiestas de Moros y Cristianos en el municipio, y ya se está trabajando en ello. La presencia en redes, publicidad, etc es mucho mayor, además se van a realizar muchas actividades a lo largo del año 2026 para celebrarlo y darle una proyección como se merece. También he de decir que son unas fiestas muy conocidas y todo aquel que nos visita en estas fechas vuelve. Son una fiestas que no defraudan a nadie por su variedad e intensidad, y como no, están dirigidas a todos los públicos.

«Oferim una festa atractiva, participativa i oberta a tothom»

Rocío Pastor, presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Calp

Rocío Pastor, presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Calp. / INFORMACIÓN

Els Moros i Cristians de Calp són fruit de la implicació de centenars de festers i voluntaris. Com valoreu el paper de les filaes i de l’Associació de Moros i Cristians en l’organització de cada edició?

Les filaes són l’ànima de la festa, i des de l’Associació valorem profundament el seu esforç i dedicació. Com a presidenta, tinc molt clar que mai deixarem de treballar per fer créixer les nostres festes i per enfortir cada vegada més el paper de les filaes dins d’elles.

Com s’aconsegueix mantenir viva la il·lusió festera i atreure noves generacions de festers?

La clau està en cuidar la tradició, però també en saber adaptar-nos als temps. Des de l’Associació treballem tot l’any per oferir una festa atractiva, participativa i oberta a tothom. Implicar els joves, escoltar les Kavilas i mantenir viu l’esperit fester és el que ens permet seguir creixent cada any.

Què suposa coordinar onze filaes i com es viu aquesta responsabilitat des de dins?

És una gran responsabilitat, però també un regal. Des de dins es viu amb emoció, perquè compartim il·lusions, nervis i moltes hores de treball. La convivència entre les filaes i l’Associació és clau: treballem units, amb respecte i molta passió, perquè sabem que només així la festa continua creixent any rere any.

Quins projectes o línies de treball tenen en marxa per continuar reforçant la presència cultural i social dels Moros i Cristians a Calp?

Treballar tot l’any és la nostra manera de cuidar la festa i fer-la créixer més enllà del calendari. Un dels passos més importants ha sigut avançar en igualtat: des de l’any passat, qualsevol càrrec fester pot ser ocupat tant per dones com per homes. És un canvi que ens emociona i ens enorgulleix, perquè volem una festa on tothom, siga qui siga, puga sentir-se representat i protagonista.