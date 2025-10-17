La corrupción y la confianza abren el Aula Lluís Vives 2025 de Dénia

La Fundación Dénia Ciudad Creativa, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro y del Cómic, anuncia el lanzamiento de la edición 2025 del Aula Lluís Vives – Empresa y Humanidades.

Esta iniciativa busca consolidar un espacio estable de pensamiento y acción para abordar los cruciales retos sociales y económicos de nuestro tiempo, especialmente en relación con la empresa y la comunidad local.

El Aula Lluís Vives es heredera del Espai Lluís Vives, que nació en el marco del Dénia Festival de les Humanitats, pero constituye un programa propio impulsado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa, con el apoyo del CEDMA (Círculo Empresarial de la Marina Alta), miembro activo de la Fundación.

Dos jornadas sobre democracia y turismo

La primera jornada, "Cuando la corrupción erosiona la confianza", será el 21 de octubre en la Sala L'Androna de Baleària Port. Tendrá acceso gratuito y sin inscripción previa.

El encuentro inaugural se centrará en el valor de la confianza como pilar de las sociedades abiertas y democráticas. Tras la presentación del Aula 2025, se celebrará la mesa de debate “Cuando la corrupción erosiona la confianza”, con la participación de Joaquim Bosch, magistrado y jurista. También asistirá Domingo García-Marzà, catedrático de Ética de la Universitat Jaume I y de moderador actuará el periodista Quico Arabí.

La jornada abordará cómo la corrupción no solo afecta a las instituciones, sino que deteriora el vínculo moral que sostiene la convivencia democrática. Los tres participantes presentarán sus obras recientes para inspirar al debate. La jornada invitará a repensar las condiciones necesarias para reconstruir confianza pública, reforzar la ética institucional y reactivar la participación ciudadana.

La segunda jornada, "Turismo y comunidad local", será el 13 de noviembre en la Casa de la Paraula en Baleària Port y será de acceso libre y gratuito y sin inscripción propia.

Cartel oficial del Aula Lluís Vives / Ayuntamiento de Dénia

El turismo, motor económico y social de la Marina Alta, será el eje de esta segunda jornada, que conecta con el mismo hilo ético: la confianza como base del desarrollo sostenible. Así como la corrupción mina la confianza en la política, los modelos turísticos dependen de la credibilidad, la transparencia y el compromiso con la comunidad local.

El programa incluye la presentación de los Quaderns Vives, a cargo de Benito Mestre y Raquel Martí (UNED); la conferencia “Confianza y liderazgo empresarial en una economía abierta”, por Adolfo Utor, presidente de Baleària y patrono de la Fundación Dénia Ciudad Creativa; la conferencia “El turismo y las comunidades locales vivas”, por Raquel Huete, profesora de la Universidad de Alicante y una mesa de debate, “¿El turismo nos hace más prósperos?”, con Francesc Colomer, exsecretario autonómico de Turismo; Mara Bañó, Bodega Les Freses; Josep Banyuls, profesor de la UV y miembro de Salvem la Vall y Juan Miguel Rafet, profesor de Sociología de la Universitat de València como moderador.

En este segundo bloque, la ética de la confianza se traslada al ámbito turístico: cómo los destinos turísticos pueden ser “buenos para vivir y buenos para visitar”, priorizando la sostenibilidad, la autenticidad y la participación comunitaria.

Una reflexión del futuro y el turismo

La reflexión culminará con el Laboratorio de Ideas, el viernes 14 de noviembre, en el Vivero de Empresas de Dénia. Será un espacio de trabajo colectivo conducido por profesorado de Sociología de los grados de Turismo y ADE de la Universidad de Valencia, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante.

En talleres simultáneos se abordará una pregunta central: “¿Qué debe hacer un destino para ser bueno para vivir y bueno para visitar, y en ese orden?”

La participación será por invitación y busca generar propuestas concretas para un modelo turístico próspero, sostenible y socialmente integrador.

La edición 2025 del Aula Lluís Vives propone un hilo de continuidad entre la integridad democrática y el desarrollo sostenible.

La confianza, dañada por la corrupción y necesaria para el turismo responsable, se convierte en el eje que une las dos jornadas: sin confianza, no hay ni buena política ni economía duradera.

El Aula reafirma así su vocación como espacio de pensamiento, acción y compromiso, y reconoce la colaboración especial de Baleària, cuyo apoyo logístico, institucional y simbólico refleja el espíritu de cooperación entre empresa y comunidad que inspira el proyecto.