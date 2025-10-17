Cruz Roja Dénia participará en la Feria de Asociaciones

La Feria de Asociaciones de Dénia, que reúne cada año entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito social, cultural, deportivo, de ocio y de participación ciudadana de Dénia y de la Marina Alta, se celebra sábado 18 de octubre.

Este año participan 31 entidades, entre ellas Cruz Roja Dénia. Durante todo el día tendrán una mesa de información sobre nuestros proyectos, actividades, formación y voluntariado en Cruz Roja Asamblea Dénia.

Programación del día

Desde las 10:00 hasta las 11:00 habrá un Taller de Teleasistencia, "una herramienta imprescindible para personas mayores o personas que viven solos".

En este se explicará todo el funcionamiento desde que se aprieta el botón de ayuda hasta que se asiste a la persona. Cuando se aprieta el botón se activan todos los procedimientos de emergencia. En el centro de operaciones se llama a la persona o contacto y dependiendo del caso a las instancias correspondientes, como la policía, los bomberos o una ambulancia.

Se recuerda de la existencia de colgantes que funcionan en casa, relojes con GPS y móviles para personas con incapacidades cognitivas como el Alzheimer. También se usa para llamar y recordar tomar medicamentos, etc. "Vale la pena pasar y escuchar que la Teleasistencia ofrece a nuestros mayores", afirma la asociación.

Pintacaras por parte de los voluntarios / Cruz Roja Dénia

De 11:00 a 13:30 voluntarios de Hospitalitis acudirán vestidos de payaso para los más pequeños. Hincharán globos y pintarán caras. Su labor principal es visitar a niños y mayores los sábados por la tarde al Hospital de Dénia y pasar tiempo con ellos.

A la 13:00 y hasta las 14:00 habrá un taller de Primeros Auixilios donde se hablará sobre cómo actuar y que no hacer en situaciones diarias.

Actividades después de comer

Después de comer, a las 17:00 se podrá disponer de una actuación de payaso de Lilo & Stitch. De 17:30 a 18:00 habrá otro taller de Teleasistencia y de 18:00 a 19:00 un taller de Primeros Auxilios.

Además, se dispondrá de una ambulancia y se harán visitas guiadas a los niños y a muchos mayores.