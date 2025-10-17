Dénia quiere convertir su Via Verda en una senda más sostenible y amable para los usuarios

Las concejalas de Territorio, Maria Josep Ripoll, y de Medio Ambiente, Sandra Gertrúdix, han presentado esta mañana el proyecto de adecuación y mejora de la Via Verda de Dénia: un trazado de 6,2 kilómetros de sendero que discurre por el trazado de la antigua vía del tren Carcaixent-Dénia y que conecta con els Poblets y el marjal de Pego-Oliva.

El objetivo de la actuación, que se financiará con 1 millón de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, es mejorar y adecuar el actual sendero –en uso desde 2011- combinando accesibilidad, sostenibilidad y una mejora de las infraestructuras, ha apuntado la concejala de Medio Ambiente.

Maria Josep Ripoll y Sandra Gertrúdix / Ayuntamiento de Dénia

En la actualidad presenta un evidente deterioro del firme, vegetación invasora, señalización deficiente, mal sido del mobiliario y las vallas y carencia de iluminación.

Mejoras previstas

Las actuaciones que se llevarán a cabo son la renovación del pavimento, poniendo una capa fina de asfalto; la mejora y renovación del mobiliario e infraestructuras de las cinco áreas de descanso que encontramos al recorrido, utilizando materiales reciclados; y la renovación de vallas y pasarelas de madera.

Entre los elementos nuevos que se incorporarán a la vía, la concejala de Territorio ha mencionado el alumbrado. Será de bajo consumo con alimentación por energía fotovoltaica. Se instalarán entre 50 y 60 farolas solares con luminarias LED en tramos clave como las zonas de descanso, los cruces y a lo largo del primer kilómetro de la vía.

Áreas de descanso y recarga de bicicletas y patinetes eléctricos (recreación) / Ayuntamiento de Dénia

Se hará realidad una reivindicación ciudadana y se instalarán puntos de agua potable. Se contemplan también dos estaciones de carga para bicicletas y patinetes eléctricos y máquinas de aire para hinchar ruedas.

La señalización también será sustituida por otra direccional y explicativa fabricada con materiales reciclados.

Casi 800 árboles en la vía

Recreación de la Via Verda condicionada / Ayuntamiento de Dénia

Destaca, por último, "la plantación de 793 árboles de especies autóctonas y resilientes al estrés hídrico, como moreras y lidoneros", ha apuntado Sandra Gertrúdix. "El aumento de la vegetación favorecerá, además, el drenaje del suelo".

El tiempo previsto de ejecución de los trabajos es de 6 meses y se espera que empiecen el año que viene, una vez superada la tramitación administrativa del proyecto.