Dénia quiere convertir su Via Verda en una senda más sostenible y amable para los usuarios

Un nuevo pavimento, puntos de agua potable, iluminación y alrededor de 800 árboles son las iniciativas que se presentan para este proyecto

El proyecto estará financiado por Next Generation

El proyecto estará financiado por Next Generation

Redacción Levante-EMV

Dénia

Las concejalas de Territorio, Maria Josep Ripoll, y de Medio Ambiente, Sandra Gertrúdix, han presentado esta mañana el proyecto de adecuación y mejora de la Via Verda de Dénia: un trazado de 6,2 kilómetros de sendero que discurre por el trazado de la antigua vía del tren Carcaixent-Dénia y que conecta con els Poblets y el marjal de Pego-Oliva.

El objetivo de la actuación, que se financiará con 1 millón de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, es mejorar y adecuar el actual sendero –en uso desde 2011- combinando accesibilidad, sostenibilidad y una mejora de las infraestructuras, ha apuntado la concejala de Medio Ambiente.

Maria Josep Ripoll y Sandra Gertrúdix

Maria Josep Ripoll y Sandra Gertrúdix

En la actualidad presenta un evidente deterioro del firme, vegetación invasora, señalización deficiente, mal sido del mobiliario y las vallas y carencia de iluminación.

Mejoras previstas

Las actuaciones que se llevarán a cabo son la renovación del pavimento, poniendo una capa fina de asfalto; la mejora y renovación del mobiliario e infraestructuras de las cinco áreas de descanso que encontramos al recorrido, utilizando materiales reciclados; y la renovación de vallas y pasarelas de madera.

Entre los elementos nuevos que se incorporarán a la vía, la concejala de Territorio ha mencionado el alumbrado. Será de bajo consumo con alimentación por energía fotovoltaica. Se instalarán entre 50 y 60 farolas solares con luminarias LED en tramos clave como las zonas de descanso, los cruces y a lo largo del primer kilómetro de la vía.

Áreas de descanso y recarga de bicicletas y patinetes eléctricos (recreación)

Áreas de descanso y recarga de bicicletas y patinetes eléctricos (recreación)

Se hará realidad una reivindicación ciudadana y se instalarán puntos de agua potable. Se contemplan también dos estaciones de carga para bicicletas y patinetes eléctricos y máquinas de aire para hinchar ruedas.

La señalización también será sustituida por otra direccional y explicativa fabricada con materiales reciclados.

Casi 800 árboles en la vía

Recreación de la Via Verda condicionada

Recreación de la Via Verda condicionada

Destaca, por último, "la plantación de 793 árboles de especies autóctonas y resilientes al estrés hídrico, como moreras y lidoneros", ha apuntado Sandra Gertrúdix. "El aumento de la vegetación favorecerá, además, el drenaje del suelo".

El tiempo previsto de ejecución de los trabajos es de 6 meses y se espera que empiecen el año que viene, una vez superada la tramitación administrativa del proyecto.

TEMAS

