Detenido en Dénia un prófugo de la justicia de Bélgica
Al arrestado se le atribuyen delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia lícita de armas
Los delitos fueron acontecidos en la ciudad belga de Amberes y la pena esperada es de un máximo de tres años y cuatro meses en prisión
La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 25 años que tenía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida por las autoridades de Bélgica.
Los agentes detuvieron al delincuente cuando acudió a sus dependencias a hacer una serie de trámites administrativos. La orden estaba emitida desde marzo de este año por las Autoridades de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.
El varón había huido de la justicia belga tras ser condenado a una pena máxima de tres años y cuatro meses de prisión, por delitos cometidos desde septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes.
Una banda criminal detrás
El detenido era parte de una organización dedicada a la delincuencia que realiza robos con violencia, su forma de actuar era ejercer violencia sobre sus víctimas para robarles las joyas que poseían. Otro de los hechos que se le imputan es amenazar a terceras personas con armas de fuego.
El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los fugados dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido