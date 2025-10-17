Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Dénia un prófugo de la justicia de Bélgica

Al arrestado se le atribuyen delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia lícita de armas

Los delitos fueron acontecidos en la ciudad belga de Amberes y la pena esperada es de un máximo de tres años y cuatro meses en prisión

Policía Nacional

Mapi Casabán

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 25 años que tenía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida por las autoridades de Bélgica.

Los agentes detuvieron al delincuente cuando acudió a sus dependencias a hacer una serie de trámites administrativos. La orden estaba emitida desde marzo de este año por las Autoridades de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

El varón había huido de la justicia belga tras ser condenado a una pena máxima de tres años y cuatro meses de prisión, por delitos cometidos desde septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes.

Una banda criminal detrás

El detenido era parte de una organización dedicada a la delincuencia que realiza robos con violencia, su forma de actuar era ejercer violencia sobre sus víctimas para robarles las joyas que poseían. Otro de los hechos que se le imputan es amenazar a terceras personas con armas de fuego.

El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

