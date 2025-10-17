Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria Gata en la Calle celebra la 20.ª edición

El evento estaba previsto para celebrarse el 11 y 12 de octubre, pero debido a la alerta naranja se tuvo que aplazar

El sábado 18 se hará la inauguración

Gata de Gorgos

La Feria Gata en la calle celebra este fin de semana 18 y 19 de octubre su vigésima edición consolidándose como una cita ineludible del mes de octubre en la comarca.

La feria, prevista para el fin de semana del 11 y 12 de octubre, se tuvo que aplazar a este fin de semana a causa de las condiciones meteorológicas adversas y las alertas activas a la zona de la Marina Alta, para garantizar la seguridad de las personas expositoras, participantes y visitantes. Pero organización y expositores no han perdido la ilusión para volver a vivir un fin de semana intenso donde encontrar un gran escaparate de comercio local, gastronomía, artesanía, tradiciones, actividades lúdicas, infantiles, culturales, musicales...

Programa de la feria

Así, sábado 18 de octubre tendrá lugar, ante el ayuntamiento la inauguración oficial con la presencia del alcalde de Gata, Josep Francesc Signes; el regidor de Comercio, Antonio J. Signes; Paqui Signes, presidenta de Comercio de Gata, así como miembros de la corporación y alcaldes y regidores de los municipios de la Marina Alta.

Y, con la música de la Pandilla de dolçainers y tabaleters El Montgó, darán inicio las actividades que durante todo el fin de semana llenan la programación de la Feria Gata en la Calle sin dejar espacio al aburrimiento.

