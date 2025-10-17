Orba rinde homenaje a las mujeres que se quedaron en el pueblo durante la emigración

El Ayuntamiento de Orba ha presentado el nuevo mural en homenaje a las mujeres de Orba, aquellas que, durante la época de la emigración especialmente hacia los Estados Unidos permanecieron en el pueblo cuidando las tierras, las casas y las familias. "Ellas sostuvieron la vida cotidiana mientras muchos hombres emigraban en busca de un futuro mejor", afirma el consistorio.

También han mostrado su agradecimiento a Roseta por plasmar con tanta sensibilidad esta parte de la historia del municipio y a Teresa Morell, que desde el primer momento ha estado al frente del proyecto, trabajando para que el mural refleje fielmente la realidad de aquellos tiempos. Su tarea de investigación y difusión del movimiento migratorio valenciano ha sido fundamental para dar voz y reconocimiento también a esas mujeres.

Roseta y Teresa Morell ante el mural / Ayuntamiento de Orba

La historia detrás del mural

Entre 1906 y 1920, prácticamente la totalidad de los hombres de Orba en edad de trabajar probaron suerte en la América. En Orba emigró cerca del 50% de la población, de los cuales un 90% eran hombres. Por eso, este mural quiere poner en valor la figura de la mujer que se quedó: fuerte, valiente e imprescindible.

Este acto supone la muestra de un recuerdo vivo de la memoria colectiva de Orba y "un homenaje que mira al pasado para construir un futuro mejor".