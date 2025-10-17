Orba rinde homenaje a las mujeres que se quedaron en el pueblo durante la emigración
Un mural representa a todas las mujeres trabajadoras que permanecieron en Orba en la década de los 20 del siglo pasado mientras los hombres probaban suerte en el continente americano
El Ayuntamiento de Orba ha presentado el nuevo mural en homenaje a las mujeres de Orba, aquellas que, durante la época de la emigración especialmente hacia los Estados Unidos permanecieron en el pueblo cuidando las tierras, las casas y las familias. "Ellas sostuvieron la vida cotidiana mientras muchos hombres emigraban en busca de un futuro mejor", afirma el consistorio.
También han mostrado su agradecimiento a Roseta por plasmar con tanta sensibilidad esta parte de la historia del municipio y a Teresa Morell, que desde el primer momento ha estado al frente del proyecto, trabajando para que el mural refleje fielmente la realidad de aquellos tiempos. Su tarea de investigación y difusión del movimiento migratorio valenciano ha sido fundamental para dar voz y reconocimiento también a esas mujeres.
La historia detrás del mural
Entre 1906 y 1920, prácticamente la totalidad de los hombres de Orba en edad de trabajar probaron suerte en la América. En Orba emigró cerca del 50% de la población, de los cuales un 90% eran hombres. Por eso, este mural quiere poner en valor la figura de la mujer que se quedó: fuerte, valiente e imprescindible.
Este acto supone la muestra de un recuerdo vivo de la memoria colectiva de Orba y "un homenaje que mira al pasado para construir un futuro mejor".
