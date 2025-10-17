Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Publicada la subasta de la barra del concierto de La Fúmiga en Ondara

Pueden optar a la subasta exclusivamente las asociaciones registradas en el Registro Municipal de Asociaciones de Ondara

Para más información hay que consultar las bases en la sede electrónica

Para más información hay que consultar las bases en la sede electrónica

Redacción Levante-EMV

Ondara

La Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Ondara informa que hoy, 17 de octubre, se han publicado en la Sede Electrónica Municipal las bases reguladoras para la subasta de la autorización para explotar la barra del concierto de La Fúmiga, que tendrá lugar el 8 de noviembre (y la madrugada del 9) a la Plaza de toros de Ondara.

Pueden optar a la subasta exclusivamente las asociaciones registradas en el Registro Municipal de Asociaciones de Ondara, que estén al corriente de las obligaciones tributarias municipales.

Las entidades interesadas tendrán que presentar su oferta económica en sobre cercado, firmado por el representante de la entidad y, si es posible, con el sello correspondiente. Las solicitudes se presentarán al Registro General del ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. El canon base de licitación es de 1.000 euros, y la licencia se adjudicará a la entidad que presento la oferta más alta. En caso de renuncia, se activará una lista de espera con las entidades no adjudicatarias. El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días a partir de mañana, 18 de octubre.

Publicada la subasta de la barra del concierto de La Fúmiga en Ondara

Publicada la subasta de la barra del concierto de La Fúmiga en Ondara

