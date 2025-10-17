La Ruta de Tapas Dénia amplía los premios para los locales participantes y el público en su 26.ª edición
Se celebra del 23 de octubre al 20 de noviembre con 49 establecimientos concursantes
La 26 edición de la Ruta de Tapas de Dénia, que organiza GuiaME Comunicació con la colaboración de Turisme Dénia y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA), se celebra del 23 de octubre al 20 de noviembre de 2025. Un total de 49 establecimientos concursantes ofrecerán su tapa más una bebida, entre cerveza, vino o vermú, a un precio único de 4,50 euros.
La principal novedad de esta edición es que se crea un tercer premio a la mejor tapa, patrocinado por el Centro Comercial Portal de la Marina con una tarjeta regalo de 200 euros. También se une a la iniciativa Cafés Pepetto, aportando premios para el segundo y tercer clasificado en la Ruta.
Otros premios
Los establecimientos participantes recibirán otros premios como el que patrocina la empresa de suministros de hostelería Hostelbé, dotado con un vale de 300 euros para consumir en cualquiera de sus tiendas, que reconoce la creatividad y mejor presentación. También los que otorgan el jurado técnico de AEHTMA, el que da Turisme Dénia a la mejor tapa elaborada con producto autóctono y los premios que ofrecen a los premiados GuíaME, el restaurante Mena, FuegoDifusión y el hotel La Font d’Alcalà.
El público también puede obtener premios en el sorteo que se realiza, al finalizar cada edición, entre todos los participantes que hayan presentado su pasaporte de ruta con un mínimo de 15 tapas valoradas y selladas. El centro comercial Portal de la Marina patrocina en este apartado un premio para el público consistente en una tarjeta regalo de 300 euros que se sorteará entre los participantes que más tapas hayan puntuado a través de la app Rutappa.
