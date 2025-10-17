Estos son los finalistas del IX Premio de Composición para Dolçaina y Piano Vila d'Ondara 2025
Las obras finalistas serán interpretadas mañana, 18 de octubre, por Josep Alemany y David Gonzàlez en la Casa de Cultura de Ondara
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ondara informa que reunido el jurado del IX Premio de Composición para Dolçaina y Piano Vila de Ondara, se ha acordado que las obras «Raval» y «La Vall Blanca» sean las finalistas del Premio de este año. Las obras finalistas serán interpretadas por Josep Alemany Ortolà y David Gonzàlez en la Casa de Cultura de Ondara, mañana, día 18 de octubre de 2025 a las 19:30 horas. Al descanso de este concierto, los asistentes votarán para otorgar un premio especial del público con dotación económica.
Dos tipos de premio
Como en ediciones anteriores, el primer premio está patrocinado por el Ayuntamiento de Ondara con una dotación económica de 1.250 euros; mientras que el premio del Público, concedido por la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, tendrá una dotación de 500 euros.
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ondara se agradece su participación a los compositores que han participado en esta 9ª edición por su gran labor en el campo de la música y especialmente en el de este instrumento tan representativo como es la dolçaina.
