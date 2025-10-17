Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los finalistas del IX Premio de Composición para Dolçaina y Piano Vila d'Ondara 2025

Las obras finalistas serán interpretadas mañana, 18 de octubre, por Josep Alemany y David Gonzàlez en la Casa de Cultura de Ondara

Josep Alemany y David González

Josep Alemany y David González / Ayuntamiento de Ondara

Redacción Levante-EMV

Ondara

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ondara informa que reunido el jurado del IX Premio de Composición para Dolçaina y Piano Vila de Ondara, se ha acordado que las obras «Raval» y «La Vall Blanca» sean las finalistas del Premio de este año. Las obras finalistas serán interpretadas por Josep Alemany Ortolà y David Gonzàlez en la Casa de Cultura de Ondara, mañana, día 18 de octubre de 2025 a las 19:30 horas. Al descanso de este concierto, los asistentes votarán para otorgar un premio especial del público con dotación económica.

Cartel de la entrega de premios

Cartel de la entrega de premios / Ayuntamiento de Ondara

Dos tipos de premio

Como en ediciones anteriores, el primer premio está patrocinado por el Ayuntamiento de Ondara con una dotación económica de 1.250 euros; mientras que el premio del Público, concedido por la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, tendrá una dotación de 500 euros.

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ondara se agradece su participación a los compositores que han participado en esta 9ª edición por su gran labor en el campo de la música y especialmente en el de este instrumento tan representativo como es la dolçaina.

