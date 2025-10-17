Xàbia impulsa la gestión directa de la desaladora por parte de AMJASA

El Ayuntamiento de Xábia, a través de un pleno extraordinario propuesto por el grupo socialista, ha alcanzado un consenso y aprobado el acuerdo para avanzar en el proceso de reversión de la planta desaladora y su próxima gestión directa a través de la empresa municipal de aguas, AMJASA.

Tras las propuestas presentadas por las diferentes formaciones y un tiempo de debate, los grupos han planteado una nueva propuesta conjunta. Se ha acordado recabar con carácter urgente la redacción de la memoria técnica sobre la viabilidad de la gestión directa, que deberá basarse en criterios económicos y de recuperación de la inversión, así como el correspondiente informe del interventor municipal.

Otro Pleno Extraordinario pendiente

De acuerdo con este pacto, en enero de 2026 se tiene que cerrar una prórroga que "le ha costado a todos los vecinos cerca de 750.000 euros", afirman des del PSPV de Xàbia.

Además, se establece que antes del 15 de enero de 2026 se celebrará un nuevo Pleno Extraordinario para aprobar la reversión de la planta desaladora al consistorio y que el acuerdo recoge que el M.I. Ayuntamiento de Xàbia asumirá la gestión directa de la planta desaladora mediante la empresa municipal AMJASA antes del 1 de abril de 2026.

Desacuerdo del PSPV con el PP

El portavoz socialista, José Chulvi, declara que "sabíamos que este momento iba a llegar y desde 2024 la planta desaladora podía haber estado ya en manos de AMJASA". Añade que "si o ha sucedido antes ha sido por falta de interés político y dejadez del gobierno de Xàbia, que no ha reaccionado hasta que el Grupo Municipal Socialista ha solicitado el pleno extraordinario”.

Por último, hasta la celebración del pleno mencionado, se ha determinado que la Junta de Portavoces se reunirá cada 15 días con el fin de mantener informados a los grupos políticos sobre los progresos del proceso administrativo. A estas reuniones asistirán también los equipos técnicos e interventores implicados.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Xàbia da un paso firme y unánime hacia la gestión pública de la planta desaladora, un servicio estratégico para la garantía del abastecimiento hídrico y la sostenibilidad del municipio.