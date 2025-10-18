El Club de Muntanya de Calp cumple 50 años
Para celebrarlo, se ha planificado un programa con diversas actividades a lo largo del mes de noviembre
El Club de Muntanya de Calp cumple 50 años y para celebrarlo se han organizado diversas actividades a lo largo del mes de noviembre. Representantes del club se han reunido con la alcaldesa y el concejal de deportes para darles a conocer el programa con el que festejar el aniversario de una de las entidades deportivas más antiguas del municipio.
El día 4 de noviembre a las 20:00 se inaugurará la "Exposición de Material de Montaña", con la presencia del invitado especial Armand Ballart en la Sala de Exposiciones Ajuntament Vell. La exposición tendrá un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 de martes a sábado del 5 al 29 de noviembre.
Conferencias en la Casa de la Cultura
El viernes 14 de noviembre a las 19:30, Mikel Zabalza, escalador, pirineista, alpinista... presentará "Escaladas en el Himalaya"; el 21 de noviembre a las 19:30 David Palmada "Pelut", conocido por sus escaladas locas de artificial extremo, realizará "Black Hole" y el 24 de noviembre a las 19:30, Alex Txicon, especialista en invernales de altas cotas, hará la conferencia "Anvar-Mansalu".
El 25 y 26 de noviembre a las 19:30 se harán 2 charlas audiovisuales: "Historia de G.M.C" (1975-1999) e "Historia de G.M.C" (2000-2025) y el 27 de noviembre a las 19:30, Nuria Picas, corredora de montaña y de trail running, presentará "Ara o Mai".
