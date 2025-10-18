El jurado de los Premios Clau El Verger falla los galardones de su primera edición
La entrega de premios será el próximo 24 de octubre en la Casa de Cultura de la localidad
La primera edición de los Premios Clau El Verger ya tiene finalistas. Estos galardones, impulsados por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento del Verger, reconocen el talento, la trayectoria y la innovación de las empresas y comercios del municipio, así como su contribución al desarrollo económico y social local.
Un jurado formado por representantes institucionales y profesionales del sector empresarial ha sido el encargado de evaluar las candidaturas y seleccionar los finalistas de cada categoría. En esta primera edición, el jurado ha sido compuesto por Rosario Donderis, gerente de Creama; Carolina Vallés, presidenta de Jovempa Marina Alta; Javier Ribes, coordinador del área de empresas de Creama; Ángel Mateo, ADL del Verger; Salvador Mullor, presidente de COVER – Comercio del Verger; y Juan Pablo Signes, director de la asociación BNI Networking Marina Alta.
Galardonados por categorías
Después de un análisis detallado de todas las candidaturas presentadas, se han seleccionado tres finalistas por categoría. En la categoría de Premio Trayectoria, los finalistas son Óptica Benjamín, Forn i Pastisseria Medina y Dolços Català. En el premio Comercio de Proximidad, optan al galardón Atmósfera Sport, L'Aixovar y Katy Estilistas. Por último, en la categoría de Premio Empresa Emprendedora, los finalistas son L'Ambigú, Alejandra Moda y García Tormo Dental.
Los nombres de las empresas ganadoras se darán a conocer durante el acto de entrega de los premios, que se celebrará el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas en la Casa de Cultura del Verger. Se trata de un acontecimiento abierto al público, donde se reconocerá públicamente el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quien contribuye al crecimiento y a la vitalidad del tejido empresarial local.
La concejala de Comercio, Cristina Escortell, ha destacado que “los Premios Clave nacen con la voluntad de poner en valor el trabajo de nuestros comercios y empresas, visibilizar las iniciativas más innovadoras y reforzar el comercio de proximidad, que es una pieza clave del futuro del Verger”.
Con esta primera edición, el Ayuntamiento del Verger reafirma su compromiso con el emprendimiento y el desarrollo económico local, impulsando iniciativas que inspiran y fortalecen la comunidad empresarial del municipio.
