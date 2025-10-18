Ondara presenta el programa de la Nit d'Ànimes 2025

El Ayuntamiento de Ondara ha presentado esta mañana el programa de actividades para la celebración de la Nit d’Ànimes 2025, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre. El acontecimiento, organizado por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, está especialmente diseñado para ofrecer una alternativa de ocio atractiva, segura y adaptada a diferentes franjas de edad durante la fiesta de Halloween.

La presentación ha contado con la participación del Concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud, Jordi Ruiz; la Concejala de Igualdad y del programa Corresponsables, Raquel Mengual; el técnico de Infancia, Adolescencia y Juventud, Pedro Gil, y las técnicas del Espacio Joven, Mari Ferrer y Neus Puigcerver, que han destacado la importancia de programar actividades lúdicas y educativas para la juventud en fechas tan señaladas.

Tres actividades para diferentes edades

El programa Nit d’Ànimes 2025 incluye tres propuestas diferenciadas según la edad. La primera es una realidad virtual zombie, una experiencia inmersiva para jóvenes a partir de 10 años, que se llevará a cabo en la Casa de Cultura en horario de 18 a 21 horas. Hay que inscribirse previamente a través de la web de juventud.

La segunda actividad es el Pasaje Terrorífico y Circo del Terror, una actividad para mayores de 9 años que tendrá lugar en el Espacio Joven, de 17:30 a 22:30 horas. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse previamente a través de la web de juventud. Habrá dos franjas adaptadas en las diferentes edades para adaptar la actividad siendo de 9 a 12 años desde las 17.30h hasta las 19.00h, y a partir de las 19.15h para los mayores de 13 años.

La última actividad son los Minijuegos #EspantaLaPor, juegos y actividades para niños y niñas de 4 a 11 años, que se realizarán en el edificio Prado de 17 a 21 horas. Actividades como manualidades, scape room, tiro con arco, fútbol burbuja, entre otros.

Cartel de la Nit d'Ànimes 2025 / Ayuntamiento de Ondara

Hay que destacar que la actividad del pasaje terrorífico El Circo del Terror contará también con la participación de los y las jóvenes participantes del programa Jóvenes Pro, que actuarán de actores y actrices.

Estas actividades cuentan con el apoyo del programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Desde la Concejalía de Juventud se ha hecho un llamamiento a la participación de las familias y jóvenes del municipio, destacando que “la Nit d'Ànimes es una oportunidad para vivir la fiesta de Halloween de una manera divertida, segura y adaptada en todas las edades”.