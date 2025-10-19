Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia

Tras un aviso que llegó con una semana de antelación, los delegados y delegadas sindicales del Hospital de Dénia tuvieron que dejar sus oficinas dentro del edificio para instalarse en unos barracones al exterior, en la zona de descarga de camiones, a causa del incremento de personal en el hospital y su necesidad de oficinas.

El pasado 13 de octubre se vivió un episodio de lluvias torrenciales en Dénia. Tal fue la alarma que esa misma tarde se suspendieron las actividades educativas y deportivas, además de que se pidió precaución a la población. Mientras esto sucedía, los trabajadores de los sindicatos en los barracones vivían una pesadilla: una cascada de agua caía por la parte de atrás de los bloques, donde hay peligro de derrumbe.

Parte trasera de los barracones, con un muro, tierra y vegetación / UGT Hospital de Dénia

El problema al que se enfrentan los delegados y delegadas sindicales es que estos barracones no tienen un techo que cubra su totalidad, por lo que si en algún momento necesitan salir y está lloviendo se mojan, aun estando en la puerta, sobre todo si llueve en dirección a los barracones.

Una situación en su día no recomendable

"Salud laboral ya dijo en 2019 que este no era un sitio recomendable para poner los barracones y los sindicatos", afirma la delegada sindical de UGT del Hospital de Dénia, Patricia Pelegrí Picó. El sindicato ya ha realizado un escrito y ha pedido el informe del Cssl por parte de los técnicos, un informe que todavía no ha llegado ni al comité de la empresa ni a la junta de personal. "El problema es que valoraron la parte de dentro, no la parte de fuera", añade Pelegrí.

Ubicación de los barracones / UGT Hospital de Dénia

Además, otro de los motivos de queja que tienen desde UGT es que la localización de los barracones no es adecuada. Se encuentran en el patio donde los camiones descargar mercancía y al lado de la morgue del hospital. Esto provoca que muchos afiliados no quieran asistir a citas que tienen, ya que les resulta desagradable pasar al lado de esta parte del hospital.

Este lugar también se prevé que provoque resfriados entre los trabajadores, ya que "aunque dentro del barracón tengamos calefacción, al salir hace mucho frío y eso puede provocar que muchos trabajadores y trabajadoras se resfríen".

Cucarachas y malestar

Justo detrás de los barracones hay un muro que da a una zona ajardinada y esto está provocando que los bichos bajen a los barracones. Este es otro problema con el que conviven, el de las plagas, en este caso de cucarachas. "Nos dan hasta arcadas porque ponen trampas cerca de nosotras y tenemos que trabajar con las cucarachas al lado, y próximamente vendrán las ratas".

Trampas de cucarachas en la zona de trabajo / UGT Hospital de Dénia

El sindicato señala a la Gerencia del hospital: "si la Gerencia del hospital lo hubiera hecho de otra forma no estaríamos en esta situación. Están demostrando que les da igual lo que hacemos" y declaran que su forma de trabajar vulnera la ley de libertad sindical.

Afirman que son los útimos en enterarse de todo y que se les ha informado que van a estar en esta situación como mínimo un año, y después está previsto que se construyan módulos, pero para ellos la situación es insostenible: "así no se puede trabajar".

"Ahora nos queda esperar a que inspección de trabajo vea lo que está pasando y que se ponga una solución a este problema".