Pego celebra los 25 años de la primera obra de Josep Orihuel

La poesía hay que festejarla cada día, pero todavía más hay que celebrar que haya personas que se dedican a hacer con constancia y pasión. Por eso, el próximo 25 de octubre se ha programado una jornada con el propósito de conmemorar los 25 años de la trayectoria poética de Orihuel, iniciada con la publicación de L'àmbit prohibit.

Su carrera literaria se ha completado con dos libros más: Pels Camins dels Somnis (2004) y Cels de Sal (2016). Además, hay que destacar la faceta como rapsoda, con más de quince recitales creados desde el 1998, con los cuales ha llevado la poesía por numerosos escenarios.

Cartel promocional de la jornada / Ayuntamiento de Pego

Programa del día

A las 11:30 h, en la Casa de Cultura de Pego, empezará el acto “Perspectivas de la obra poética de Josep Orihuel”, conducido por César Monzonís.

Intervendrán los escritores Salvador Bolufer y Tomàs Llopis, que analizarán la trayectoria y la obra del autor. A continuación se hablará de la relación de Orihuel con la música y las artes plásticas, con las aportaciones de Joan Ortolà y Clàudia Guixot.

Por la tarde, la celebración se trasladará al Espacio Vecinal Toni Ribera, otro espacio emblemático de la localidad.

A las 17:00 h tendrá lugar un recital de rapsodas y amigos, con la participación de Benjamín Ortolà, Pep Soler, Pau Soler, José Miguel Mut Ronda, Joan Femenia y otros.

Después, el público podrá disfrutar de la atmósfera inmersiva de Cels de Sal, el último recital de Josep Orihuel, donde su voz se acompaña con música creada e interpretada por Clàudia Ortolà (piano), Diego Mestre (violín) y Joan Bou (percusión).

La jornada culminará con un concierto: en primer lugar, actuará Jasslu, que interpretará temas de Jean Jass en formato trío; y como conclusión, la reaparición del grupo de rock y folk Lilit y Dionisio, que, junto con su repertorio clásico, presentará nuevos temas.