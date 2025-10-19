Xàbia presenta la V Marcha Contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Xàbia ha acogido la presentación oficial de la V Marcha Contra el Cáncer, una cita solidaria que año tras año moviliza a centenares de vecinos y vecinas con el objetivo de visibilizar la lucha contra esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación oncológica.

En la rueda de prensa han intervenido el concejal de Deportes, Toni Molina; la concejala de Servicios Sociales y Sanidad, Raquel Violero; y la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Hernández. Todos ellos han coincidido en destacar el valor de esta marcha como un ejemplo de unión, empatía y compromiso ciudadano.

La cita se celebrará el domingo 26 de octubre, con salida a las 10:00 horas desde la avenida Jaime I del puerto. El recorrido será accesible y simbólico, con un trayecto que llevará a los participantes hasta la playa del Arenal antes de regresar al punto de partida. La inscripción tiene un coste solidario de siete euros, que incluye dorsal, camiseta conmemorativa y mochila, y puede formalizarse a través de la Junta Local Contra el Cáncer. Además, con cada dorsal se participará en una rifa solidaria con distintos obsequios aportados por comercios y entidades colaboradoras.

Actividades antes y después de la carrera

Antes del inicio de la marcha se realizará un calentamiento colectivo y, al finalizar, una sesión de vuelta a la calma con música y ejercicios de estiramiento. Estas actividades pretenden fomentar la participación y crear un ambiente alegre y saludable para todos los asistentes.

Toda la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer, con el fin de apoyar proyectos de investigación y programas de atención y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

El Ayuntamiento de Xàbia ha agradecido la colaboración de Protección Civil, la Policía Local, las asociaciones y el voluntariado que hacen posible esta jornada, e invita a toda la ciudadanía a sumarse a un evento que une deporte, salud y solidaridad.