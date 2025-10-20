Gata de Gorgos apuesta por la mejora de la red de agua potable

El Ayuntamiento de Gata de Gorgos ha firmado el acto de replanteo de la obra de acondicionamiento de la red de agua potable de la calle La Balsa. Esta obra se llevará a cabo por la empresa Mediterráneo y Asfaltos SA, en un plazo de 9 meses.

Calle La Balsa / Ayuntamiento de Gata de Gorgos

Trabajos para la mejora de red de aguas

Esta semana se iniciarán los primeros trabajos preparativos para poder comenzar con las obras. Este proyecto se ejecutará en la calle La Balsa y el tramo de Duquesa de Almodóvar desde la calle Hostal hasta la plaza de la Iglesia y recoge la renovación completa de la red de agua potable y de aguas residuales, la construcción de una red de evacuación de aguas pluviales, con rejas corridas en el eje de los viales y colector.

Además, también se dará la construcción de redes subterráneas para el futuro alojamiento del alumbrado público y otros servicios y urbanización de los viales con plataforma única siguiendo los criterios de acabado que se están siguiendo en las intervenciones de los viales del núcleo histórico.