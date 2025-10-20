Un homenaje a las víctimas de la dana inaugura la nueva sede de Ocell en Ondara

El quincuagésimo cumpleaños de la Asociación Cultural Ocell supuso este fin de semana la apertura e inauguración de la nueva sede de la entidad en la calle Verge de Roser de Ondara número 42. Un local neurálgico y emblemático en el municipio que será desde ahora el epicentro y punto de reunión de la asociación, así como sienta de muchas actividades del organismo. De hecho, como cita inaugural, el recinto acogió sábado la presentación del libro «Els morts de Mazón», de la periodista y escritora Esperança Camps, publicado por el medio de comunicación pionero xarxaVilaweb.

Público asistente a la presentación e inauguración / Ayuntamiento de Ondara

Introducido por el también escritor y periodista ondarenc Jovi Lozano-Seser, el acto reunió muchos de los socios y socias de la entidad en una emotiva y reivindicativa sesión donde la autora, de origen menorquín, pero de trayectoria literaria y periodística muy arraigada al ámbito valenciano, explicó el proceso de investigación de un ensayo que construye la crónica del pasado 29 de octubre de 2024 desde una perspectiva tan respetuosa como fidedigna.

Un acto para empezar el aniversario

«Els morts de Mazón» es un trabajo donde se encadenan los testigos de las víctimas con una síntesis cronológica de todo el que ocurrió en la mencionada fatídica fecha donde perdieron la vida 229 valencianas y valencianos. No en balde, Camps explicó cómo durante el proceso de recopilación de datos para el estudio, fue reconocida dentro del sumario la víctima número 229, es decir, la pequeña Escarlet, el bebé no nacido de una de las víctimas en octavo mes de gestación.

Esperança Camps, autora de "Els morts de Mazón" / Ayuntamiento de Ondara

Un acto intenso y de gran interés cívico y social con que la Asociación Cultural Ocell comenzó el 50.º cumpleaños de la entidad, el cual se celebrará dentro de 2026 teniendo en cuenta que la constitución e inicio de actividad de la asociación data de 1976. Medio siglo de activismo cultural y lingüístico de una asociación ondarenca con vocación comarcal que desde sus inicios tuvo clara la importancia del tejido asociativo local en cuanto a la dinamización social.

Desde esta perspectiva, la asociación presentó también esta semana un espacio web, acocell.cat, donde pretende dar cuenta del volumen de citas y actividades del colectivo. Por otro lado, la próxima presentación del ciclo de este año tendrá lugar a principios de diciembre y será con el nuevo ensayo del sociólogo y escritor Vicent Flor, «Contra la lengua de los valencianos. Una batalla por la cultura»: un trabajo que ha levantado gran expectación y el espaldarazo unánime de la crítica desde su reciente publicación.