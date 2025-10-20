Juan Miguel Calabuig gana el Premio del Público del Certamen de Composición para Dolçaina y Piano de Ondara

El compositor de Albaida Juan Miguel Calabuig “Tatxa” ha sido reconocido con el premio del Público en la 9.ª edición del Certamen de Composición para Dolçaina y Piano Vila de Ondara, gracias a su obra “Raval”. El galardón, dotado con 500 euros y concedido por la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters, fue decidido por votación popular entre las personas asistentes al concierto celebrado el pasado sábado 18 de octubre en la Casa de Cultura de Ondara. En esta edición, el primer premio del jurado, patrocinado por el Ayuntamiento de Ondara con una dotación de 1.250 euros, quedó desierto, según la decisión del tribunal calificador.

Público asistente a los premios / Ayuntamiento de Ondara

Las obras finalistas fueron “Raval” y “La Vall Blanca”, ambas composiciones de Calabuig. Fueron interpretadas en directo por el dolçainer ondarenc Josep Alemany y por el pianista alicantino David González, en un concierto que cautivó el público por su calidad musical y emotividad. Además de las obras finalistas, el concierto incluyó la ejecución de piezas ganadoras de ediciones anteriores, como “Valencianies” (2019) y “Roig Piripipip” (2024), ambas del compositor David Postiguillo, así como un bis final que cerró la velada con entusiasmo.

Una apuesta por la música valenciana

El acto contó con la presencia del alcalde de Ondara, José Ramiro, y de la Concejala de Cultura, Rosa Ana Marí, quien libraron el galardón. Rosa Ana Marí destacó “la gran calidad de las obras presentadas, que demuestran el nivel creativo e interpretativo que tiene la música valenciana actual”.

Acto de entrega del premio / Ayuntamiento de Ondara

Además, quiso poner en valor el papel de los intérpretes: “Josep Alemany y David González han hecho una actuación memorable, que ha emocionado el público y ha dado vida a unas composiciones que conectan con nuestras raíces y con la innovación musical”. La concejala también remarcó la importancia del certamen como espacio de promoción cultural: “desde la Concejalía de Cultura continuaremos apostando por iniciativas como esta, que dan visibilidad al talento de nuestros compositores y que hacen de la dolçaina y el piano una combinación única para la expresión artística”.