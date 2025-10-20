Ondara consigue recaudar 10.025 euros contra el cáncer

La VIII Carrera Solidaria de Ondara a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer tuvo lugar ayer, domingo 19 de octubre, con una altísima participación de personas de todas las edades; 1.346 personas de Ondara y de la comarca asistieron a esta carrera. Este acontecimiento solidario, que estuvo organizado por la organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ondara y por el Club Triatlón «Ondara Tri-Esport» con la colaboración de la Junta Local AECC, consiguió su objetivo: recaudar fondo para la lucha contra el cáncer. Este año se han recaudado un total de 10.025 euros en este acontecimiento solidario, que se destinarán a la Junta Local de la AECC.

Entrega del cheque a la Junta Local AECC / Ayuntamiento de Ondara

Antes del comienzo de la marcha, los 10.025 euros fueron librados simbólicamente en un gran cheque a nombre de AECC, que fue otorgado a la presidenta de Junta Local de AECC, Mª Carmen Bisquert, y miembros de la Junta Local. Antes de la salida de la carrera, al escenario instalado junto a la plaza de toros, se hizo un emotivo homenaje a dos personas que faltaron recientemente, Sílvia Zaragoza y Vicent Pastor. Mª Carmen Bisquert dio lectura al manifiesto en que destacó que la recaudación se destinará en la investigación contra el cáncer; agradeció la disposición de los participantes de Ondara y otros pueblos para apoyar a esta iniciativa.

Actividades y mucha solidaridad

La carrera tuvo 4 km de recorrido para caminantes y 5 km para corredores (con salida y llegada en la calle General Bosch, ante la plaza de toros), en un circuito que pasó por las partidas Xebics, Mollons y Alfatares. La carrera fue realizada por caminantes de todas las edades; muchos de ellos niños y niñas. Todas las personas inscritas recibieron una camiseta conmemorativa rosa de la carrera. Para animar la carrera, se ofreció “zumba”.

Actividades de la jornada / Ayuntamiento de Ondara

El Alcalde de Ondara, José Ramiro, y el Concejal de Deportes, Jordi Ruiz, libraron los trofeos, acompañados por Mª Carmen Bisquert y por el presidente del club deportivo Ondara Tri-Deporte, Luís Javier Mohedano. Agradecieron el esfuerzo realizado por la Junta Local de la AECC y el Club Tri-Esport en la organización de la carrera; también expresaron su agradecimiento a todas las personas que han colaborado, tanto negocios y empresas, como participantes en la carrera, Policía Local y Protección Civil. Más de 1.300 personas participaron en la carrera de ayer, y más 150 empresas locales y comarcales han contribuido económicamente en la carrera solidaria.