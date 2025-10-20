Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ondara consigue recaudar 10.025 euros contra el cáncer

Más de 1.300 personas participaron en la VIII Cursa Solidaria para la Investigación Contra el Cáncer

Los corredores salieron desde la calle General Bosch

Los corredores salieron desde la calle General Bosch

Redacción Levante-EMV

Ondara

La VIII Carrera Solidaria de Ondara a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer tuvo lugar ayer, domingo 19 de octubre, con una altísima participación de personas de todas las edades; 1.346 personas de Ondara y de la comarca asistieron a esta carrera. Este acontecimiento solidario, que estuvo organizado por la organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ondara y por el Club Triatlón «Ondara Tri-Esport» con la colaboración de la Junta Local AECC, consiguió su objetivo: recaudar fondo para la lucha contra el cáncer. Este año se han recaudado un total de 10.025 euros en este acontecimiento solidario, que se destinarán a la Junta Local de la AECC.

Entrega del cheque a la Junta Local AECC

Entrega del cheque a la Junta Local AECC

Antes del comienzo de la marcha, los 10.025 euros fueron librados simbólicamente en un gran cheque a nombre de AECC, que fue otorgado a la presidenta de Junta Local de AECC, Mª Carmen Bisquert, y miembros de la Junta Local. Antes de la salida de la carrera, al escenario instalado junto a la plaza de toros, se hizo un emotivo homenaje a dos personas que faltaron recientemente, Sílvia Zaragoza y Vicent Pastor. Mª Carmen Bisquert dio lectura al manifiesto en que destacó que la recaudación se destinará en la investigación contra el cáncer; agradeció la disposición de los participantes de Ondara y otros pueblos para apoyar a esta iniciativa.

Actividades y mucha solidaridad

La carrera tuvo 4 km de recorrido para caminantes y 5 km para corredores (con salida y llegada en la calle General Bosch, ante la plaza de toros), en un circuito que pasó por las partidas Xebics, Mollons y Alfatares. La carrera fue realizada por caminantes de todas las edades; muchos de ellos niños y niñas. Todas las personas inscritas recibieron una camiseta conmemorativa rosa de la carrera. Para animar la carrera, se ofreció “zumba”.

Actividades de la jornada

Actividades de la jornada

El Alcalde de Ondara, José Ramiro, y el Concejal de Deportes, Jordi Ruiz, libraron los trofeos, acompañados por Mª Carmen Bisquert y por el presidente del club deportivo Ondara Tri-Deporte, Luís Javier Mohedano. Agradecieron el esfuerzo realizado por la Junta Local de la AECC y el Club Tri-Esport en la organización de la carrera; también expresaron su agradecimiento a todas las personas que han colaborado, tanto negocios y empresas, como participantes en la carrera, Policía Local y Protección Civil. Más de 1.300 personas participaron en la carrera de ayer, y más 150 empresas locales y comarcales han contribuido económicamente en la carrera solidaria.

