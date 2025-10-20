Xàbia retoma las Jornadas de la Salud con una visión integral del bienestar y la prevención
Del 22 al 24 de octubre, actividades, talleres y charlas llenarán el espacio de la Sala Polivalente del Portal del Clot
Después de varios años de pausa, Xàbia vuelve a celebrar las Jornadas de la Salud, una iniciativa impulsada conjuntamente por Cruz Roja Xàbia y las concejalías de servicios sociales y sanidad, que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidarse desde una perspectiva integral.
La concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Raquel Violero, y el responsable del área de salud de Cruz Roja Xàbia, Alejandro Pedrós, han presentado el programa de actividades que se desarrollará del 22 al 24 de octubre en la Sala Polivalente del Portal del Clot, con propuestas dirigidas tanto al alumnado de los centros educativos como al público general.
Violero ha señalado que “retomar estas jornadas es un paso muy necesario, porque la salud no se limita a la alimentación o al deporte, sino que también incluye el bienestar emocional, las relaciones sociales y la forma en que nos vinculamos con nuestro entorno”. La edil ha destacado además “la importancia del trabajo conjunto entre administración, profesionales y entidades locales para poder llegar a más personas y dar continuidad a iniciativas tan interesantes como estas”.
Novedades en la programación
Por su parte, Pedrós ha explicado que este año las jornadas incluyen novedades como la reflexión sobre la soledad no deseada o las adicciones, temas que afectan tanto a jóvenes como a mayores. Durante tres días, los distintos estands ofrecerán información y talleres sobre seguridad vial, alimentación saludable, sexualidad, salud mental y adicciones, con la colaboración de diferentes servicios municipales y asociaciones locales.
Las tardes del miércoles y jueves estarán dedicadas a charlas abiertas al público, centradas en cuestiones como los cuidados a personas mayores, el Alzheimer, la diabetes o la salud mental, además de la intimitad y la sexualidad en la etapa adulta.
Tanto Violero como Pedrós han agradecido la colaboración de todas las entidades participantes —entre ellas SASEM, UPCCA, TAPIS, el IES La Mar, AMJASA, Xàbia històrica y Grup de Danses Portitxol y diversos departamentos del ayuntamiento— por hacer posibles unas jornadas que requieren una amplia coordinación.
“Trabajar por la salud significa trabajar con y para las personas”, ha concluido la concejala, animando a la ciudadanía a participar en las actividades y formar parte de este espacio de prevención y aprendizaje compartido.
Suscríbete para seguir leyendo
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia
- Absuelto de tráfico de drogas uno de los detenidos por un asesinato en Dénia para robar cocaína
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- Seis heridos, algunos graves, en un accidente múltiple en la variante de la N-332 en Benissa
- A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad