Dénia celebra el Dia de la Pilota y la presentación de las Escuelas Deportivas Municipales
Este fin de semana, la ciudad se llenará de deporte y los vecinos y familias podrán disfrutar de una de las citas más significativas del calendario local
Dénia vivirá un fin de semana con una agenda deportiva destacada con la celebración del Día de la Pilota de Dénia, sábado 25 de octubre, y la presentación de las Escuelas Deportivas Municipales 2025/2026, domingo 26 de octubre.
El Día de la Pilota, que formaba parte de la programación deportiva del 9 d'Octubre pero se tuvo que aplazar a causa del alerta naranja, se celebrará finalmente este sábado en la calle del Pare Pere.
La jornada, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dénia y el Club Pilota Dénia, empezará a las 10 horas con la partida de los veteranos del Club Pilota Dénia. A las 11 horas será el turno de los profesionales, que disputarán una partida de llargues con los equipos formados por Cardona, Santi, Juan y Flare (azul) y Feliu, Sergi, Óscar y Kiko (rojo).
Presentación de las Escuelas Deportivas Municipales
Domingo 26 de octubre, a las 10.30 horas, el Polideportivo Municipal de Dénia acogerá la presentación de las Escuelas Deportivas Municipales correspondiente a la temporada 2025/2026. El acto reunirá centenares de alumnos, familias, monitores y representantes de las diferentes secciones deportivas de la ciudad, “convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del calendario deportivo local, que sirve también para reconocer el trabajo de los técnicos y monitores de los clubes que, cada temporada, acompañan los niños y niñas en su crecimiento deportivo y personal”, ha explicado Valen Alcalà, Concejal de Deportes.
El desfile contará con la participación de la mayoría de las 18 escuelas deportivas municipales, las cuales son: multideporte, atletismo, baloncesto, deportes adaptados, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, balonmano, pelota valenciana, bádminton, ajedrez, voleibol, equitación, deportes náuticos, pádel, golf, escalada y rugby.
Actuación en directo
Las fotografías oficiales se harán al frontón municipal a lo largo de la mañana. Este año, la presentación contará con la actuación de un grupo de baile de Lunáticos, que pondrá el toque festivo y artístico a la jornada.
El edil ha destacado que “con la celebración del Día de la Pilota y la presentación de las Escuelas Deportivas tendremos un fin de semana que refleja muy bien el que es Dénia: una ciudad viva, que apuesta por el deporte, la tradición y la formación de los más jóvenes. Dos días que ponen en valor nuestro deporte y, sobre todo, nuestro deporte baso, que es el futuro de la ciudad.”
